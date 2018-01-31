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Dünya
Deutsche Welle

Aşırı sağcı Alman siyasetçi neden Müslüman olduğunu açıkladı

Müslüman olan AfD'li politikacı Wagner, gerekçe olarak Protestan kilisesinin eşcinselliğe yaklaşımını gösterdi

31 Ocak 2018 15:30

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Brandenburg eyalet başkanlığını yürütürken din değiştirerek Müslüman olan Arthur Wagner, Protestan kilisesinin eşcinselliğe yaklaşımının bu kararı almasında etkili olduğunu söyledi. "Protestanlıktaki ahlaki çöküşü protesto amacıyla Müslüman olduğunu" kaydeden ve yöneticilik görevinden ayrılan Wagner'in parti üyeliğini sürmesine ise AfD'liler karşı çıkıyor.

Bild gazetesine konuşan Wagner kilisenin eşcinsel evlilikleri onaylamasının ve din adamlarının eşcinsel yürüyüşlerine katılmalarının kararında önemli rol oynadığını söyledi.

Protestanlıktaki değişikliklerin kendi dini değerleriyle uyuşmadığını belirten Arthur Wagner, rahiplerin çocukların da bulunduğu bir ortamda LGBT gösterilerinde yer almalarının kabul edilemeyeceğini söyledi.

Wagner'a tehdit

Din değiştirdiğini 11 Ocak'ta açıklayan Wagner parti eyalet teşkilatındaki görevinden ayrılmakla birlikte parti üyeliğini sürdüreceğini belirtti.

Wagner'in Müslümanlığı seçmesi, İslam karşıtı söylemleriyle dikkat çeken AfD'de şaşkınlık yarattı. Brandenburg'lu AfD üyesi Kai Berger kararın hayal kırıklığı yarattığını ve parti tüzüğüne göre onu ihraç etmeleri mümkün olmadığından Wagner'den kendiliğinden istifa etmesini beklediklerini söyledi.

Wagner Bild gazetesine verdiği mülakatta tehdit edildiğini de dile getirdi. Wagner, "Bomba yapmaya başlamadan Almanya'yı terk et" şeklinde tepkiler aldığını dile getirdi.

© Deutsche Welle Türkçe
DW, afp/AG, ÖA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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