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Dünya
Deutsche Welle

“Aşırı sağa karşı kenetlenelim”

Köln'de Keup Caddesi saldırısının onuncu yıl anma etkinliklerine katılan Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, "Kenetlenelim" mesajı verdi.

09 Haziran 2014 21:35


Köln'de 10 yıl önce 22 kişinin yaralandığı Keup Caddesi saldırısı için düzenlenen üç günlük anma etkinliğinin sonuncu gününde Cumhurbaşkanı Joachim Gauck da caddeye geldi. Saldırının gerçekleştiği saat 15.50'de binlerce katılımcıyla birlikte saygı duruşunda bulunan Gauck, “Kenetlenelim” dedi.

Almanya'nın Köln kentinde Keup caddesine yönelik ırkçı saldırının onuncu yıldönümü nedeniyle düzenlenen etkinliğe katılan Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, ülkedeki demokratları aşırı sağa karşı kenetlenmeye çağırdı. “Irkçılık içeren fıkralara gülmeyin, ırkçı eylemlerle karşılaştığınızda susmayın, ayağa kalkın” diye konuşan Gauck, “Şiddeti savunanlar, Almanya'yı temsil edemezler” diye konuştu.

“Çoğunluk biziz”

Schanzen caddesine kurulan sahnede binlerce kişiye seslenen Gauck, şunları söyledi:

“Bu ülkede çoğunluk bizleriz. Bizler farklıyız ama birbirimize aidiz. Irkçılık tehdidiyle karşı karşıya kalanlara, 'yalnız değilsiniz' diyoruz. Keup Caddesi'nden mağdurlarla konuştum. Bazı sorular yöneltiyorlar. Diyorlar ki, 'Kendimi bu ülkede nasıl güvende hissedebilirim?'. 'Soruşturma neden bu kadar uzadı ve neden aşırı sağ unsuru gözardı edildi?' diye soruyorlar. Ben de artık ülkemizde ırkçı bir yapılanmanın mevcut olmayacağını düşünüyordum. Ama bunun farkına varmak benim için feci bir uyanış oldu.”

Kalabalığa seslenen Gauck, birliktelik mesajları verdi. Ülkedeki demokratik güçleri, aşırı sağ tehdide karşı birlikte hareket etmeye çağıran Cumhurbaşkanı, “Aşırı sağcıları olduklarından büyük göstermek istemiyoruz, ama aynı zamanda onları küçümsemiyoruz. Şiddeti savunanlar Almanya adına konuşamazlar. Günlük yaşamda hepimize işler düşüyor. Bu şenlik büyük bir iş başardı. Azınlığın nefreti, çoğunluğun dayanışmasını doğurdu” dedi.

Türk-Alman kucaklaşması

Üç gün boyunca 70 bin civarında kişinin ziyaret ettiği şenlikte Türk esnaf ve cadde sakinleri, Almanlarla kucaklaştı. Türk lokantaları stantlar kurarak, geleneksel yemeklerin satışlarını yaptılar. Cumartesi günü Keup saldırısını ele alan “Die Lücke” (Boşluk) adlı tiyatro gösterisiyle başlayan etkinlikleri 150 civarında etkinlik takip etti.

Etkinliğin son gününde ünlü sanatçılar Zülfü Livaneli, Sertab Erener, Udo Lindenberg, Peter Maffay, Wolfgang Niedecken, Hardy Krüger, Bläck Föös, Serdar Somuncu, Carolin Kebekus, Brings, Höhner, Kasalla, Elke Heidenreich, İsabel Schayani, Tommy Engel ve Arno Steffen, Wilfried Schmickler sahne alıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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