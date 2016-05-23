Aşırı sağ suçlarda rekor artış



Almanya polisin geçen yıl 23 bin aşırı sağ motifli suçu kayıtları geçtiği açıklandı. Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre aşırı sağcıların işlediği 1458 suçun şiddet içerikli olduğu ve bunun yüzde 44 artış anlamına geldiği belirtildi.

Aşırı sağcı saldırılarının hedefinini ise çoğunlukla mülteciler ve mülteci yurtları olduğu belirtildi. Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere ve İçişleri Bakanları Konferansı Başkanı Klaus Bouillon tarafından açıklanan rakamlara göre 2015 yılında mültecileri hedef alan 1031 saldırı gerçekleşti.

Mültecilere yönelik saldırıların 2014 yılından beri beş kat arttığına dikkat çeken İçişleri Bakanı de Maiziere, bunun kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Gelişmelerden endişe duyduğunu ifade eden Bakan, aşırı solcu grupların artan saldırılarının da aynı şekilde kabul edilemez olduğunu belirtti. De Maiziere devletin ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve şiddete karşı kendini savunacağını dile getirdi.

Toplamda siyasi nitelikli şiddet eylemleri 2015 yılında yüzde 30,7 oranında arttı.