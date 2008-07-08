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Sağlık

Aşırı mesai depresyonu tetikliyor

ABD merkezli İş ve Çevre Sağlığı Dergisi’nin (Journal of Occupational and Environmental Medicine) Haziran sayısında yayınlanan bir araştırmada, iş yaşamında fazla mesainin

08 Temmuz 2008 03:00

Norveç’te 10.000 kişiyi kapsayan bir anket çalışmasını temel alan bu araştırmaya göre, haftada 40 saat ve altında çalışan erkeklerde depresyon görülme oranı yüzde 9’iken, haftada 40 saat ve üzerinde çalışan erkeklerde depresyon ve anksiyete görülme oranı yüzde 12,5 civarında. Kadınlarda ise, haftada 40 saat ve altında çalışanlarda depresyon görülme oranı yüzde 7’iken, haftada 40 saat ve üzerinde çalışanlarda depresyon görülme oranı yüzde 11 düzeyinde bulunuyor.

Araştırmanın ortaya koyduğu bir diğer önemli sonuç ise, uzun mesai saatleri ve düzensiz vardiya sistemiyle çalışan kişiler, çoğunlukla düşük vasıf gerektiren işlerde ve emek yoğun sektörlerde çalışıyor. Bu sonuca göre, düşük vasıf gerektiren pozisyonlarda çalışan kişilerde depresyona yakalanma riski daha yüksek düzeyinde bulunuyor.

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