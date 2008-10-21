Aşırı kilo ve hareketsizlik diyabet nedeni

Prof. Dr. Yeşil yaptığı açıklamada, diyabetin kan şekerinin çok yüksek olmasıyla ortaya çıkan bir hastalık olduğunu, enerji kaynağı olarak şekerin gerekli olsa bile, fazlasının sorun yarattığını söyledi.Diyabeti olan bireylerde ensülinin olmaması ya da yetersiz olması nedeniyle şeker düzeyinde büyük bir artış olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Yeşil, ensülinin kan şeker düzeylerinin istenilen sınırlar içinde tutulması açısından büyük öneme sahip olduğunu vurguladı.Diyabetin, Tip 1 ve Tip 2 diye ayrıldığını, bunlardan ilkinin gençlerde, ikincisinin ise ileri yaşlardaki insanlarda sık görüldüğünü belirten Prof. Dr. Yeşil, şöyle konuştu:"Rahat hayatla birlikte gelen hareketsizlik, aşırı kilo, diyabeti artırıyor, tetikliyor. Tüm dünyada diyabeti olan bireylerin sayısı giderek artmaktadır. Türkiye'deki diyabetli sayısı 5 milyona yaklaşmaktadır. 21. yüzyıl, şişmanlık ve hareketsizliğe paralel olarak diyabetin arttığı bir yüzyıldır. Diyabet, dünyanın en önemli sağlık sorunlarından biri haline geliyor. Dünyadaki diyabetli sayısının 2030 yılında 400 milyon civarında olması bekleniyor."Diyabetin en önemli belirtilerinin sık idrara çıkma, aşırı acıkma hissi, kilo kaybı, aşırı susama, yorgunluk, bulanık görme, deride kuruma ve kaşıntı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Yeşil, diyabetin sinsi bir hastalık olduğu için bu tür belirtiler olmadığı zaman bile ortaya çıkabildiğine dikkati çekti.Prof. Dr. Yeşil şöyle dedi:"Ailesinde bu tür rahatsızlığı olanlar, şişmanlar, 40 yaşın üstündeki herkes kan şekerini muhakkak ölçtürmeli. Diyabeti önlemenin tek yolu az yemek ve çok hareket etmektir. Günde yarım saat yürüyüş yapılırsa ve iyi bir diyet programıyla diyabet önlenir. Bunların yapılması halinde şekere yatkın kişilerde bile diyabete yakalanma riski yüzde 58 oranında düşürülebilir. Şekerin iyi kontrol edilmesi diyabeti önler.Diyabet, dünyadaki en önemli körlük nedenidir. Bu hastalık böbrek yetmezliği ile kalp damar yetmezliğinden ölümlerin önemli bir nedenidir. Diyabet, görme kaybı, böbrek yetmezliği, ağrı, his kaybı ve yaralara yol açabilir. Kalp krizi, felç, ayak sorunları, uzuv kaybına neden olur."