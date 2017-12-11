Aşırı kilo, üniversite öğrencisinin ölümüne neden oldu

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (KKEF) Tarih Öğretmenliği Bölümü 2\'nci sınıf öğrencisi, Kadir Kaan Keten (20) kaldığı öğrenci evindeki yatağında arkadaşı tarafından ölü bulundu. 160 kiloluk Keten\'in ölüm nedeninin ilk belirlemelere göre, aşırı kiloya bağlı olarak solunum yetmezliği ve kalp krizi olduğu belirtildi. Atatürk Üniversitesi\'nde Gül Meral (19)adlı bir öğrenci de 21 Ekim günü aşırı zayıflık nedeniyle kaldığı yurttaki yatağında ölü bulunmuştu.

Olay, 8 Aralık günü merkez Palandöken ilçesi Müftü Solakzade Mahallesi Mimar Sinan Caddesi\'ndeki öğrenci evinde meydana geldi. KKEF Tarih Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kadir Kaan Keten, arkadaşı Burak B. tarafından saat 19.00 sıralarında yatağında oturur halde görüldü. Keten\'e seslenen ve hiçbir yanıt alamayan Burak B., arkadaşının yanına gittiğinde öldüğünü fark etti. Burak B., yaşadığı şokun ardından durumu 112 acil ve polisi arayarak bildirdi. Kısa sürede gelen ekipler üniversite öğrencisi Kadir Kaan Keten\'in vücudunda hiçbir darp izine rastladı. Keten\'in cesedi Bölge Eğitim ve Araştırama Hastanesi morguna kaldırıldı. 160 kiloluk Keten\'in ölüm nedeninin ilk belirlemelere göre, aşırı kiloya bağlı olarak solunum yetmezliği ve kalp krizi olduğu belirtildi.

Bir süre önce memleketi Amasya\'dan gelen Keten\'in kilolarından kurtulması için ailesinin Şubat tatilinde oğullarını ameliyat ettirmeye karar verdiği öne sürüldü. Erzurum Adli Tıp Kurumu\'nda yapılan otopsi sonrası Kadir Kaan Keten\'in cenaze Amasya\'ya götürülmek üzere amcasına teslim edildi.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı 2\'nci sınıf öğrencisi Gül Meral de geçen 21 Ekim günü kaldığı Aziziye Kız Yurdu\'nda oda arkadaşı E.S. tarafından yatağında ölü olarak bulunmuştu. 35 kilo aralığında olduğu belirtilen Erzincanlı Gül Meral\'de aşırı zayıflığa bağlı olarak öldüğü açıklanmıştı.



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