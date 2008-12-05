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Sağlık

Aşırı kilo iskeleti bozuyor

Ani kilo alıp vermek iskelet yapısını bozuyor, ileri yaşlarda kemik erimesi riski oluşturuyor.

05 Aralık 2008 02:00

Ani kilo alıp vermek iskelet yapısını bozuyor, ileri yaşlarda kemik erimesi riski oluşturuyor. Ülkemizi ziyaret ederek, kemik sağlığı, osteoporoz konusunda bilgi veren İngiltere Şehir Hastanesi'nin Genel Tıp ve Metabolik Kemik Hastalıkları Bölümünde Danışman Hekim Prof. Dr. David Hosking, kalsiyum ve D vitamini alımına dikkat çekerek ani kilo değişikliklerinin osteoporoz (kemik erimesi) için ciddi risk oluşturduğunu ifade etti.

Seçenek arttı

Prof. Dr. David Hosking günümüzde tedavi seçeneklerinin çok arttığını ve tüm kırık türlerini tedaviler sayesinde yarı yarıya azaltabildiklerini söylüyor. Hosking ''Tedaviye ihtiyaç duyan 2 grup var: Birincisi, başından bir kırık hikâyesi geçmiş olanlar.

İhmal etmeyin

Omurlarınızdan birinde kırık varsa 3 yıl içinde tekrar kırık oluşma ihtimali 4 kere artıyor. Ayrıca diğer kadınlara oranla kol ya da bacak kırıklarının oluşma ihtimali yine 4 kez daha fazla. Bizim çok tehlikeli olarak gördüğümüz tek omur kırıkları, yani omurun ezilme yüzünden yassılaştığı kırıklarda 3 yıl içinde tekrar omur kırığı oluşma ihtimali yüzde 40, bacak ya da kol kırığı oluşma ihtimali yüzde 14 kadar yüksek'' diyor.

Tedavi ne kadar sürmeli?

Tedavi genelde 5 yıl sürüyor. Ancak 5 yıl sonunda tedaviyi bitirme kararı alınsa da hasta düzenli olarak takibe alınmalıdır.

Devam edilmeli

Dr. Hosking ''Osteoporoz gibi kronik hastalıklarda hastayla karşılıklı konuşmak gerekir. Şiddetli osteoporoz'u olan hastalara tedaviyi sürdürmeleri mutlaka tavsiye edilmelidir. Çok kötü kırık deneyimi yaşamış ve kırıktan korkan hastada tedaviyi asla kesmem'' diyor. Kemik sağlığı için D vitamini ve bunun için de güneş ışınları çok önemli.

Vitamin takviyesi

Her gün en az 15 dakika yüzünüz ve elleriniz açık olarak güneşe maruz kalırsanız D vitaminini yeterli derecede alabiliyorsunuz, ancak tamamen kapalı ise vücudun güneş ışınlarını alması engelleniyor. Bu durum da D vitamini eksikliğine yol açıyor. Bu tip durumlarda kadınlar D vitamini takviyesi yapmalıdır.

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