Aşırı kilo hamilelikte tehlikeli

T24 - Hamile kadınlar arasında obezite düzeyinin son derece arttığına dikkat çeken uzmanlar, bunun bebeklerin hayatını tehlikeye attığını söylüyorlar.

İngiltere Ulusal Sağlık ve Klinik Mükemmeliyet Enstitüsü, ya da İngilizce baş harflerinin kısaltılmışıyla NICE, kadınların hamile kalmadan önce sağlıklı bir kiloya ulaşmaları için yeni rehber ilkeler yayınladı.

NICE, çocuk doğurma yaşındaki kadınların neredeyse yarısının aşırı kilolu ya da obez olduklarını belirterek, bunun bebeği de tehlikeye atan ciddi komplikasyonlara yol açtığını vurguladı.

NICE kadınlara öncelikle, hamile kaldıklarını anladıktan sonra iki kişilik yemek yememelerini tavsiye ediyor.

Ünlüler iyi örnek değil

Hamilelik dönemi ile öncesi ve sonrasına yönelik tavsiyeleri içeren rehberde, vücutlarının kitle endeksi 30'dan fazla olan kadınların, hamilelik öncesinde kilo vermeye teşvik edilmesi, hamilelik döneminde ise kilo kaybı bebeğe zarar verebileceğinden, sağlıklı beslenme ve ağır olmayan egzersizlere ağırlık verilmesi öneriliyor.

Doğumdan sonra çok kısa sürede kilo vererek hamile kalmadan önceki hallerine dönen ünlü kişilerin çocuk sahibi kadınlar üzerinde gerçekçi olmayan bir baskı oluşturduğu belirtiliyor.

Uzmanlara göre, doğum sonrası kilo vermenin en iyi yolu, bu işi aşamalı olarak yapmak.

Yavaş yavaş kilo vermenin, kadınların ileride de sağlıklı bir kiloda kalmalarına da yardımcı olabileceği kaydediliyor.