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Sağlık

Aşırı kilo çocuklarda taş riskini yükseltiyor

Aşırı kilolu çocukların, böbrek ve idrar yollarında taş oluşumu açısından risk altında olduğu bildirildi.

07 Ekim 2008 03:00

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Üroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kemal Sarıca, aşırı kilolu çocukların, böbrek ve idrar yollarında taş oluşumu açısından risk altında olduğunu bildirdi.

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Prof. Dr. Sarıca yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de şişman çocukların sayısının arttığına dikkati çekti. Sarıca, hareketsizlik ve fastfood beslenme gibi etkenlerle artış gösteren şişmanlığın, dikkat edilmesi gereken bir hastalık olmasının yanı sıra başka hastalıklara da davetiye çıkardığını vurguladı.

Erken yaşlardaki şişmanlığın, yetişkinliğe olumsuz bir altyapı hazırladığını belirten Prof. Dr. Sarıca, şişman çocukların daha geç geliştiğini, seksüel açıdan olgunlaşmalarının da daha geç olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Sarıca, açıklamasında şu bilgileri aktardı:

"Yapılan çalışmalara göre şişmanlık aynı zamanda idrar yollarında taş oluşum riskini de artırıyor. Modern hayatın getirdiği ve giderek daha da yaygınlaşan beslenmedeki değişiklikler kapsamında son yıllarda hayvansal protein, rafine karbonhidrat ve tuz içeriği zengin olan besinlerin tüketimi artmış, alınan sıvı miktarı azalmış olup, bu tarz beslenme de idrar yollarında taş oluşum riskini artırmıştır. Taş hastaları arasında yapılan çalışmalar, aşırı kilolu olanların sayısının her geçen yıl daha da artmakta olduğunu göstermektedir."

(AA)

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