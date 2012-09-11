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Dünya

Aşırı İslamcılar Almanya'dan Mısır'a gidiyor

Alman Anayasayı Koruma Dairesi Mısır’a giden Salafistlerin sayısının geçen yıla göre ikiye katlandığı açıkladı

11 Eylül 2012 17:20

 

Fulya Canşen/Almanya

 

Alman Anayasayı Koruma Dairesi, her geçen gün daha fazla aşırı İslamcının Almanya’dan Mısır’a gittiği uyarısında bulundu.

Sadece Mısır’a giden Salafistlerin sayısının geçen yıla göre ikiye katlandığı, bir o kadarının da gitmek için beklediği belirtildi.

Federal Anayasayı Koruma Dairesi Başkanı Hans-Georg Maassen, aşırı dinci akımların güçlü olduğu Mısır’ın Salafistler ve aşırı İslamcı teröristlerin merkezi olacağından endişe ettiklerini dile getirdi. Maassen, Almanya’da yasaklanan Millatu İbrahim grubunun Lideri Muhammet Mahmut’un Nisan ayında Avusturya’dan Mısır’a geçmesinin bunda etkili olduğunu da ifade etti.

Maassen’a göre; Mahmut, İslamcı teröristler için köprü görevi yapıyor.

Alman Anayasayı Koruma Dairesi verileri de, teröristlerin Mısır’ı El Kaide’nin faaliyet gösterdiği Somali ve Mali gibi ülkelerle, Magrip ve Kuzey Afrika’ya geçmek için transit ülke olarak kullandığı yönünde.

Bedava Kuran-ı Kerim dağıttıklarından bu yana Almanya’da İslami örgütlerden özellikle Salafistler mercek altında tutuluyor.

Geçtiğimiz Haziran ayında Alman güvenlik görevlileri Salafistlere karşı altı eyalette birden eş zamanlı baskın düzenlemişti.

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