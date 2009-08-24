Aşırı hız yine can aldı

Kızılcahamam’da aşırı hız ve dikkatsizliğin sebep olduğu trafik kazası 2’si çocuk 6 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.



Ankara-İstanbul otoyolunun 78. kilometresindeki Kabalak Tesisleri’nin önünde meydana gelen trafik kazasında, Bolu’dan Ankara yönüne giden Sabri Özkan (50) yönetimindeki 06 MP 791 plakalı pickup, tesise girmek üzere olan TIR’a arkadan çarptı.



Aşırı hızlı olduğu iddia edilen araçta bulunan Özkan ile Ayfer Özkan (46), Fatih Özkan (21), Suzan Aydınlı (31), Deniz Aydınlı (9) ve Esra Aydınlı (8) hayatını kaybetti.



Poşet hammaddesi taşıyan TIR sürücüsü Ali Tekke gözaltına alındı.





