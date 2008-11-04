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Yaşam

Aşırı hız vinçi devirdi

Pazar günü saat 18.30 sıralarında aşırı hızdan dolayı kontrolden çıkan vinç hususi aracın üzerine devrildi.

04 Kasım 2008 02:00

Vinç operatörü Yasin Pehlivanlar önceki gün saat 18.30 sıralarında, Beykoz’un Elmalı Köyü’nün içinden geçerek Polonezköy’e bağlanan yolda hız yaptı. Kontrolden çıkan vinç, Serdar Türkoğlu’nun halasını içinde bırakarak ekmek almaya gittiği 77 DA 710 plakalı Suzuki Marutti otomobilinin üzerine devrildi.

Duyduğu sesler üzerine dışarı çıkan Serdar Türkoğlu, gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Vinç, 25 ton kaldırma kapasiteli iki vinç tarafından saatler süren çalışma sonucu kaldırıldı. Hafif yaralı halde vinçten çıkan Pehlivanlar gözaltına alındı.

Tünelden çıkıldıktan sonra yaklaşık iki kilometre boyunca dik yokuş olarak aşağıya inen yolda trafik işaretleri sürücüleri tehlikeye karşı uyarıyor. Ancak, yolun hatalı yapıldığını iddia eden Elmalı Köyü sakinleri, yolu trafiğe kapadı. Jandarmalar köylüleri yatıştıramayınca devreye Beykoz Kaymakamı Aydın Ergül girdi. Kazalara neden olan yolun düzeltileceğini söyleyen Kaymakam yolun açılmasını sağladı.

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