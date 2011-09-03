-Aşırı hız trafik kazalarında öldürüyor ANKARA (A.A) - 03.09.2011 - Ramazan Bayramı tatilinin ilk 6 gününde, polis bölgesinde meydana gelen ölümlü trafik kazalarının yüzde 75'inin sürücü hatalarından kaynaklandığı belirlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Daire Başkanlığından alınan bilgiye göre, Ramazan Bayramı tatili öncesinde yetkililerin uyarılarına rağmen, tatilin ilk 6 gününde, 27 Ağustos ve 1 Eylül saat 00.00 arasında, yurt genelinde polis sahasında 63 ölümlü trafik kazası meydana geldi. Yüzde 25'i yerleşim yerlerinde, yüzde 38'i ise yerleşim yeri dışında yaşanan kazalarda, toplam 88 kişi yaşamını yitirdi. Kazaların yüzde 62'si tek araçlı olarak gerçekleşirken, aynı yönde seyreden iki aracın karıştığı kazaların oranı ise yüzde 35 oldu. Ölümlü kazaları mercek altına alan polis, kazaların tamamına yakınının sürücü hatalarından kaynaklandığını saptadı. Polisin incelemelerine göre, ölümlü kazalara en çok sürücülerin aşır hız yapması neden oldu. 63 ölümlü trafik kazasının yüzde 44'ü, ''sürücülerin araçların hızını, yol ve hava şartlarına uydurmamak veya dönemeçlere, kavşaklara yaklaşırken hızını azaltmaması'' nedeniyle yaşanırken, kaza nedenleri olarak ''şerit ihlali'' oranı yüzde 11, ''arkadan çarpmak'' yüzde 10, ''doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapmanın'' da yüzde 10 oranında olduğu tespit edildi. Polis, kaza nedenlerinin tamamına yakınının sürücü kusurlarından kaynaklandığının belirlenmesi üzerine harekete geçti. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Daire Başkanlığı, bayram tatiline çıkan vatandaşların dönüş yapmaya başlamasıyla birlikte karayollarında yaşanan yoğunluğu kontrol altına almak için denetimlerini artırdı. Polis, her 30 kilometrede kontrol noktası oluştururken, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Havacılık Dairesi Başkanlığı da koordineli bir şekilde karayolu trafiğini havadan helikopterlerle izlemeye alacak. Havacılık Dairesi Başkanlığına ait 3 helikopter, bayram dönüşü trafiğinin en yoğun olduğu, başkenti çevre illere bağlayan Ankara-Aksaray, Ankara-Afyonkarahisar ve Ankara-Bolu-Düzce karayolları havadan takibe alarak, trafik kuralı ihlali yapan sürücüleri karadaki polis ekibine bildirecek.