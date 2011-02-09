Aşırı hız, iki aileden beş kişinin ölümüne neden oldu!

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Koca kaza geçirince



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İki aileden beş kişi öldü. Ailenin cep telefonuna kaydettiği mutlu görüntüler yürek burktu. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:Bursa’da oturan ve okulların tatil olmasından yararlanarak ilköğretim okulu öğrencisi kızı Ece’yle (10) Çanakkale’nin Çan İlçesi’deki yakınlarının yanına tatile giden Gülriz Coşkun (40), dün sabah kızını ve 3 yakınını otomobiline alarak Bursa’ya dönmek için yola çıktı. Karacabey İlçesi yakınlarında, görgü tanıklarının ifadesine göre önündeki aracı sollarken köprüye aşırı hızla giren Gülriz Coşkun’un otomobili, Canbolu Köprüsü’nden dereye uçtu. Kazada otomobilin sürücüsü Gülriz Coşkun, kızı Ece, annesi Şükriye Sarı (60), akrabası Sebat Ergün (50) ile onun kızı Cansu Ergün (20) öldü. Kurtarma ekipleri ölen 5 kişinin cesedini ve otomobili dereden çıkardı. Kaza sırasında Gülriz Coşkun’un eşi Fehmettin Coşkun’un (50) da otomobilde olduğu ve sulara kapılarak kaybolduğu iddiası üzerine derede arama çalışması başlatıldı. Ancak kısa süre sonra bir fabrikada muhasebeci olan Fehmettin Coşkun’un, oğlu Batuhan’la (14) birlikte tatile gitmeyip Bursa’da kaldıkları ortaya çıktı.Coşkun Ailesi’nin komşuları, bir bebe konfeksiyon firmasında çalışan Gülriz Coşkun’un, birkaç yıl önce trafik kazası geçiren eşi bir daha direksiyona geçmediği için otomobili sürekli olarak kullandığını, çocuklarını okula getirip götürdüğünü söylediler.Kazada yaşamını yitiren 5 kişinin dün geceyi neşe içinde geçirdikleri cep telefonu ile çekilen görüntülerden ortaya çıktı. Kazada ölen Gülriz Coşkun’un dayısı İsmail Çetin tarafından cep telefonuyla çekilen görünütülerde Gülriz Coşkun, kızı Ece, annesi Şükriye Sarı ile Sabahat Ergün ve Bilgi Üniversitesi öğrencisi kızı Cansu Ergün yer alıyor.