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Yaşam

Aşırı hız 5 kişinin hayatına mal oldu

Ankara'da feci bir kaza meydana geldi. Eşref Bitlis caddesinde meydana gelen kazada, 5 kişi hayatını kaybetti.

10 Ekim 2010 03:00

T24- Ankara'nın Yenimahalle Eşref Bitlis Caddesi'nde, Mert Karakılıç'ın kullandığı 06 DC 3976 plakalı otomobil, orta refüjü aşarak, karşı şeritten gelen ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 YKK 76 plakalı otomobille çarpıştı.


Kazada sürücü Mert Karakılıç ile diğer araçta bulunan İsmail, Ayşe, Metin ve Meltem Tezel kaza yerinde hayatını kaybetti.


Araçlarda sıkışan cesetler, itfaiye ekiplerce çıkarılarak morga kaldırıldı.


Kaza yerine gelen Mert Karakılıç'ın babası ile Tezel ailesinin yakınları arasında kavga çıktı.


Polis, tarafları biber gazı kullanarak güçlükle ayırdı.

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