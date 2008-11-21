Aşırı hijyen çocuklarda alerjiyi artırabilir!

Alerjik hastalıkların en önemli artış nedeni ise, "Hijyen Teorisi" olarak gösterilir. Göğüs Hastalıkları ve Alerjik Hastalıklar Uzmanı Dr. Gülden Paşaoğlu Karakış, Anneyiz Biz dergisine yaptığı açıklamada bu teoriyi şöyle açıklıyor: “Köylerde yaşayan, anaokuluna giden, kalabalık bir aile ortamında büyüyen çocukların, bazı mikroplara veya parazitlere karşı bağışıklık sistemi daha çok gelişir. Bunun sonucu olarak da, alerjik hastalıklara yakalanma riskleri daha azdır. Şehirde yaşayan, hijyenik ortamlarda büyüyen çocuklar ise, mikroplarla çok daha az karşılaştıkları için, alerjik hastalıklara yakalanma riskleri de daha fazla olur.”Alerjik hastalıkların oluşumunu engellemek için öncelikle çocuğunuzu bazı etkenlere karşı korumanız gerekir. Peki, bunu gerçekleştirmek için neler yapmalısınız? Dr. Gülden Karakış, bu tedbirleri 3 başlık altında topluyor.Çocuğunuzun alerjiye olan duyarlılığını daha en baştan önlemeniz gerekir. Hamileliğinizde ve emzirme döneminizde kesinlikle sigara içmemeli, alerjik gıdaları az tüketmelisiniz. Bunların yanında, bebeğinizi ilk 6 ay anne sütüyle beslemelisiniz.Çocuğunuzun hastalık gelişimini önlemek amacıyla, çevresel alerjenlerle temasını azaltmalı, sigaraya ve kirli havaya maruziyetini engellemelisiniz.Çocuğunuzun alerjik hastalığının tedavisinde ilk yapmanız gereken, duyarlı olduğu alerjenlerle temasını önlemenizdir. Çocuğunuzun yakalanabileceği birçok alerjik hastalık, alerjenle yakın teması ile ortaya çıkabilir.