Aşırı hijyen çocuklarda alerjiyi artırabilir!

Son yıllarda alerjik hastalıklar, gelişmiş ülkelerde inanılmaz bir artış gösteriyor. Hava kirliliği, beslenme alışkanlıkları, şehir yaşamı, temizlik şartları gibi bazı çevresel faktörler, günümüzde alerjik hastalıkları arttıran en önemli etkenler arasında yer alıyor.
Alerjik hastalık çocukta ne zaman başlar?Alerjik hastalıklardan nasıl korunulur?
Alerjik hastalıkların en önemli artış nedeni ise, "Hijyen Teorisi" olarak gösterilir. Göğüs Hastalıkları ve Alerjik Hastalıklar Uzmanı Dr. Gülden Paşaoğlu Karakış, Anneyiz Biz dergisine yaptığı açıklamada bu teoriyi şöyle açıklıyor: “Köylerde yaşayan, anaokuluna giden, kalabalık bir aile ortamında büyüyen çocukların, bazı mikroplara veya parazitlere karşı bağışıklık sistemi daha çok gelişir. Bunun sonucu olarak da, alerjik hastalıklara yakalanma riskleri daha azdır. Şehirde yaşayan, hijyenik ortamlarda büyüyen çocuklar ise, mikroplarla çok daha az karşılaştıkları için, alerjik hastalıklara yakalanma riskleri de daha fazla olur.” Alerjiye karşı önlem alın
Alerjik hastalıkların oluşumunu engellemek için öncelikle çocuğunuzu bazı etkenlere karşı korumanız gerekir. Peki, bunu gerçekleştirmek için neler yapmalısınız? Dr. Gülden Karakış, bu tedbirleri 3 başlık altında topluyor. Alınabilecek ilk önlemler
Çocuğunuzun alerjiye olan duyarlılığını daha en baştan önlemeniz gerekir. Hamileliğinizde ve emzirme döneminizde kesinlikle sigara içmemeli, alerjik gıdaları az tüketmelisiniz. Bunların yanında, bebeğinizi ilk 6 ay anne sütüyle beslemelisiniz.İkincil önlemler
Çocuğunuzun hastalık gelişimini önlemek amacıyla, çevresel alerjenlerle temasını azaltmalı, sigaraya ve kirli havaya maruziyetini engellemelisiniz. Üçüncül önlemler
Çocuğunuzun alerjik hastalığının tedavisinde ilk yapmanız gereken, duyarlı olduğu alerjenlerle temasını önlemenizdir. Çocuğunuzun yakalanabileceği birçok alerjik hastalık, alerjenle yakın teması ile ortaya çıkabilir.