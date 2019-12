Aşırı güven korkutucu olmaya başladı

Tüketici Zirvesi’nde ödül alan Seda Sayan “Birinci gelmek bana büyük sorumluluk yüklüyor. Yanımda duran her markaya, her isme dikkat etmeye başladım” dedi.



22’nci Uluslararası Tüketici Zirvesi, önceki akşam Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirildi. Gecede Tüketici Akademisi tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre kalitesine en çok güvenilen markalara “Tüketici 2009 Kalite Ödülü” takdim edildi. Geceye Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış’ın yanı sıra iş ve sanat dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Seda Sayan “Sabahların Sultanı” adlı programıyla, Alişan da Çağla Şıkel’le birlikte sundukları “Her Şey Dahil” programıyla ödüle layık görüldü. “Recep İvedik”in yapımcısı Faruk Aksoy ve “Kavak Yelleri” dizisi de kalite ödülünü aldı. Fatih Ürek de aldığı ödülün dışında söylediği şarkılarla geceye renk kattı.



Büyük sorumluluk



“Bu ödülü dördüncü kez alıyorum” diyen Seda Sayan şunları söyledi: “Halk arasında yapılan anketler sonucunda en güvenilir isim seçiliyorum. İki yıldır birinci gelmek bana büyük bir sorumluluk yüklüyor. O kadar büyük kitleler bana inanıyor ve güveniyor ki... Açıkçası bu durum biraz korkutucu hal almaya başladı. Bu yüzden, yanımda duran her markaya her isme dikkat etmeye ve daha fazla sorumluluk almaya başladım.”



Dargınlık bitti



Veliaht tartışması yüzünden Nihat Doğan’la polemiğe giren ve bu sebeple Seda Sayan’la geçen yıllarda arası açılan Alişan, gecede Sayan”la birlikte oturarak bu soğuk savaşa son verdi. Alişan “Yıllardır halkın en güvendiği isim olan Seda Sayan’ın karşısında program yapmak zor. Karşımızda 16 yıllık bir tecrübe var. Biz onun karşısında daha bebeğiz. Seda Abla, sanat hayatıma başlarken bana çok destek veren benim için çok önemli birisi” diye konuştu.