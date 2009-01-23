Aşırı fırçalama dişleri aşındırıyor

Sakarya'da Bahçelievler Gazi İlköğretim Okulu Sağlık ve Temizlik Kulübü tarafından ağız ve diş sağlığı konulu seminere katılan Şişlioğlu Sabah gazetesine yaptığı açıklamada, dişleri aşırı fırçalamanın dişleri aşındırdığını vurguladı. Ağız ve diş sağlığının çok önemli olduğunu ifade eden Şişlioğlu, yapılan bir yanlışlığının da altını çizdi.Dişlerin her gün yemeklerden sonra düzenli olarak fırçalanması gerektiğini kaydeden Şişlioğlu şu uyarılarda bulundu: "Dişler kesinlikle sert ve çok uzun uzun fırçalanmamalı. Sert ve aşırı fırçalandığı takdirde dişlerde aşınma meydana gelebiliyor. Bu aşınmalar ise dişlerin kaybetmeye kadar gidebiliyor. Dişlerinizi orta ya da yumuşak bir fırça ile düzenli fırçalamalıyız. Arada sırada sert bir şekilde ve aşırı fırçalanan dişler zarar görüyor. "Dişin beslenme, konuşma ve estetik görünmede dişlerin çok önemli olduğunu ifade eden Şişlioğlu, diş fırçalamanın küçük yaşlardan itibaren alışkanlık haline getirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.