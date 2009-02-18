Aşırı egzersiz takıntısı su kaybına neden oluyor

Kilo verme kaygısı, güzelleşme tutkusu ve kendini güçlü hissetme ihtiyacı ile yoğun stresin tetiklediği aşırı egzersiz bağımlılığı vücutta fazla su kaybına, sakatlanmalara, kemik erimesine, kalp ve dolaşım problemlerine yol açıyor.



Egzersiz yapmadığında kendini gergin, sinirli ve huzursuz hisseden bağımlılar, günlük hayatlarını egzersizlere göre planlıyor. İş, aile ve sosyal hayatları altüst eden aşırı egzersiz bağımlılığının tedavisinde psikolojik destek alınmasını öneren uzmanlar, egzersiz sürelerinin yavaş yavaş azaltılmasını ve bağımlılığı getiren sebeplerin araştırılarak terapinin bu yönde uygulanmasını tavsiye ediyor.



Egzersiz bağımlılığı, kişinin haftada 5 günden fazla, günde en az 2-3 saatini iş, okul, aile yaşamını aksatacak şekilde ve vücuduna zarar verecek kadar çok egzersiz yapması olarak tanımlanıyor. Memory Center Nöropsikiyatri Merkezi'nden Uzman Psikolog Zehra Erol Zaman gazetesine yaptığı açıklamada, bu bağımlılığa yakalanan kişilerin egzersiz yapmadığında aşırı suçluluk duygusu yaşadığını ifade ediyor. Suçluluk duygusu ile başa çıkmakta zorlanan egzersiz bağımlılarının kendine zarar verecek şekilde abartarak spor yapmaya devam ettiğini bildiren Erol, "Bağımlılar egzersiz yaparken belli bir hedef belirler. Hedefe ulaşamamış olmak, onun için dayanılmaz bir durum haline gelir. Belirlediği süre ya da sayıya varıncaya kadar bedeninden gelen yorulma, zedelenme tepkilerini dikkate almadan egzersize devam eden bağımlılar, yaptıklarını yine de yeterli görmez." diyor. Psikolog Erol'a göre, egzersiz bağımlısı kendi başa çıkamadığı durumda profesyonel yardım almalı. Egzersiz süreleri yavaş yavaş azaltılmalı ve hedefler küçültülmeli. Kişinin egzersiz yaparak bastırdığı problemlerin gün yüzüne çıkarılması sağlanmalı.

