'Aşırı egzersiz kalbe zararlı olabilir'

İngiliz Kalp Vakfı tarafından yapılan bir araştırma ağır egzersiz yapanların hayatlarının ileriki dönemlerinde kalp sorunları yaşayabileceğine işaret ediyor.

Araştırmada egzersizin farelerde, kalbin doğal atış ritmini oluşturan bölümünde moleküler değişikliğe neden olduğunu ortaya koydu.

Nature Commnunications adlı tıp dergisine konuşan bilim insanları bu durumun, büyük sporcuların dinlenme nabızlarının düşük ve ritim bozukluğu yaşama ihtimallerinin yüksek olmasını açıklayabileceğini belirtti.



'Faydası riskinden fazla'



Bununla birlikte uzmanlar, egzersizin faydalarının risklerinden daha fazla olduğunu söylüyor.

Maraton koşan ya da triatlon yapan sporcuların genellikle çok sağlıklı olduğu düşünülür.

Ancak bu sporcuların -düşük ihtimalle de olsa- ileride kalp ritim bozukluğu yaşayabileceği kaydediliyor.

Normal yetişkinlerin dinlenme nabzı, dakikada 60-100 arasında değişiyor.

Ağır egzersiz yapan sporcuların nabzı ise, 30 hatta bunun altına düşebiliyor. İngiliz bisikletçi Chris Hoy ve İspanyol bisikletçi Miguel Indurain'in dinlenme nabızları 28.

Manchester Üniversitesi'nden Prof. Mark Boyett'e göre aşırı egzersiz, düşük nabız HCN4 olarak bir proteinin seviyesinin azalmasından kaynaklanıyor.

Yetişkinlerin haftada 150 dakika orta yoğunlukta egzersiz yapmaları öneriliyor.

Uzmanlar bunun tüm haftaya yayılabileceğini, yoğun egzersiz seanslarından sonra mutlaka iyi dinlenilmesi gerektiğini zira bu süre içinde vücudun kendini onardığı ve kuvvetlendirdiği belirtiliyor.