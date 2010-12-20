Aşırı alkol Sinan Şamil Sam'ın karaciğerine zarar verdi

T24 - Kan kusması sebebiyle geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan Sinan Şamil Sam, hâlâ yoğun bakımda. 36 yaşındaki efsane boksörün sadece ailesiyle görüşmesine izin veriliyor. Doktoru Arif Özdemir, aşırı alkol yüzünden bu duruma düşen sporcunun kısa sürede sağlığına kavuşacağını söyledi. Aynı rahatsızlıktan tedavi gören Naim Süleymanoğlu ise, "Sinan'ın bu hale gelmesine çok üzüldüm." dedi.





Daha birkaç yıl öncesinde attığı yumruklarla dünyanın gündeminde olan Sinan Şamil Sam, şimdi hayata tutunma mücadelesi veriyor. Kan kusması sebebiyle çarşamba gecesi hastaneye kaldırılan WBC Dünya Kıtalararası Ağır Sıklet Boks Şampiyonu Sam, yoğun bakımda tutuluyor. Ankara Dikmen'deki 29 Mayıs Hastanesi'nde yatan ünlü sporcunun son zamanlarda çok fazla alkol aldığı ve bu yüzden karaciğerinin tam olarak görev yapmadığı öğrenildi. Sam'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini belirten doktorlar, başarılı boksörün sadece ailesiyle görüşmesine izin veriyor. Risk sebebiyle yoğun bakımda kalması uygun görülen sporcunun uyutulduğunu kaydeden doktoru Prof. Dr. Arif Özdemir, "Sinan en kısa zamanda sağlığına kavuşacak." açıklamasını yaptı.

Sam'ın yakın dostları, çarpıcı bir gerçeğe işaret etti: "Sinan çok fazla alkol aldığından dolayı karaciğeri iflas etti. İnşallah bir an önce kendisini toparlar." Millî sporcunun alkol yüzünden ailevî sıkıntılar yaşadığı da belirtildi. Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ise şampiyonun alkol tedavisi gördükten sonra yeniden ayağa kalkacağına inandığını söyledi. Gözgeç, "Amacımız sporcumuzu kazanmak. Ancak Sinan'ın öncelikle alkolü yenmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı. Sinan'ın durumu bir başka efsane Naim Süleymanoğlu'nu da derinden üzdü. Birkaç ay önce aynı rahatsızlık sebebiyle tedavi gören rekortmen halterci Süleymanoğlu, üst düzey sporcuların daha dikkatli olması gerektiğini belirterek şöyle konuştu: "Sinan gibi bir sporcunun bu duruma düşmesine çok üzüldüm. Dilerim en kısa sürede aramıza döner."

Kan kusması sebebiyle çarşamba gecesi hastaneye kaldırılan WBC Dünya Kıtalararası Ağır Sıklet Boks Şampiyonu Sinan Şamil Sam, yoğun bakımda tutuluyor. Ankara Dikmen'deki 29 Mayıs Hastanesi'nde yatan ünlü sporcunun çok fazla alkol aldığı ve bu yüzden karaciğerinin tam olarak görev yapmadığı öğrenildi.

Tedavisine devam edilen Sam'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini belirten doktorlar, başarılı boksörün sadece ailesiyle görüşmesine izin veriyor. Risk sebebiyle yoğun bakımda kalması uygun görülen Sam'ın uyutulduğunu kaydeden Prof. Dr. Arif Özdemir, "Sporcumuz en kısa zamanda sağlığına kavuşacak." dedi. Sam'ın yakın dostları ise çarpıcı bir gerçeğe işaret etti: "Sinan çok fazla alkol aldığından dolayı karaciğeri iflas etti. Eşiyle de bu yüzden son zamanlarda sık sık tartışıyordu. İnşallah bir an önce kendisini toparlar." Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç de şampiyonun alkol tedavisi gördükten sonra yeniden ayağa kalkacağına inanıyor. Sinan'a tedavi sonrasında milli takımda görev vermeyi düşündüklerini anlatan Gözgeç, "Ancak Sinan'ın öncelikle alkolü yenmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı. Sam'ın amcaları Eşref ve Şahin Sam, Sinan'ın hafta içerisinde yoğun bakımdan çıkarılacağını bildirdi. Sinan'ı az da olsa görme fırsatı elde ettiklerini aktaran Eşref ve Şahin Sam, "Sinan bizi çok korkuttu; ancak inşallah iyileşip eski günlerine dönecek." yorumunda bulundu. Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun karaciğerinin de geçen yıl alkol sebebiyle iflas ettiği belirlenmişti. Konuyla ilgili görüş bildiren Prof. Dr. Arif Verimli, Sam'ın taburcu olduktan sonra yeniden alkole başlamaması için 'halk içi terapi' sistemine alınması gerektiğini söyledi. Arif Verimli, ünlü sporcunun halini de şöyle özetledi: "Bu durum, şöhretle oluşan ve sonrasında gelişen bir olgu."



Gerçekten çok üzüldüm

Karaciğer yetmezliği sebebiyle yoğun bakıma alınan Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu unvanlı milli sporcu Sinan Şamil Sam'ın durumu bir başka efsane Naim Süleymanoğlu'nu da derinden üzdü. Birkaç ay önce aynı rahatsızlık sebebiyle hastaneye yatan Süleymanoğlu, üst düzey sporcuların daha dikkatli olması gerektiğini söyleyerek, "Kazandığı büyük başarılarla tarihe geçmiş sporcuların kendilerine dikkat etmesi gerekiyor. Böyle bir sporcunun böyle bir duruma düşmesine gerçekten çok üzüldüm. Dilerim en kısa sürede aramıza döner." açıklamasını yaptı.

