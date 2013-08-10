Aşırı ağrı kesici kullanımı öldürüyor!

Ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak evlerden eksik olmayan “Parasetamol” etken maddeli ilaçlar, gereğinden fazla kullanıldığında karaciğer yetmezliği ve böbrek kanseri gibi birçok hastalığa yol açabiliyor.

Klinik Farmakolog Cankat Tulunay “parasetamol” içeren ağrı kesicilerin yan etkilerine ilişkin şunları söyledi:

“Ağrı kesici ilaçların içinde bulunan etken madde parasetamol ağrı kesici ve ateş düşürücü bir molekül. Ancak fazla kullanıldığında özellikle karaciğer yetmezliğine neden oluyor. Kromozomları bozuyor, mesane ve böbrek kanserine yol açıyor.

36 bin kişi yakalandı

Bir diğer etkisi ise ‘Steve Johnsons Sendormu’na neden olması. Bu hastalıkta cilt su topluyor, morarıyor. İngiltere’de senede 36 bin kişi bu ilaç yüzünden karaciğer yetmezliğine yakalanıyor, bunlardan yüzde 90’ı ölüyor. Parasetamol içeren ağrı kesiciler Avrupa’da artık kontrol altına alındı. O ilaçlardan bazıları Minoset, Minoset Plus, Vermidon. Özellikle baş ağrısı için gün aşırı alınan bu ilaçlar kronik baş ağrısına neden oluyor, bağımlılık yapıyor. Tedavi migrenden daha da zor hale geliyor.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) parasetamol kullanımına sınırlamalar getirdi. Ülkemizde son derece yaygın kullanılan bu ağrı kesici etken madde Minoset, Parol, Vermidon, Tylol gibi markalarla satılıyor. Bu ilaçların kutularına ABD’de ağır karaciğer hasarına yol açabilir, alerjik reaksiyona neden olabilir uyarısı kondu. Bu nedenle Türkiye’de de bu ilaçların bir an önce reçete ile satılması gerekiyor.”

ABD iki sene önce günlük dozu azalttı

Öznur Karslı'nın Vatan'daki haberine göre, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) iki sene önce parasetamol içerikli ilaçlar konusunda ciddi bir uyarı yaptı.

FDA’nın hazırladığı raporda, parasetamol etken maddesi bulunan ilaçların yüksek dozda alımı sonucunda karaciğerde ciddi hasarlara ve zaman zaman da ölümlere neden olduğu açıklandı.

FDA, bu ilaçların bir kerede alınabilecek dozunu 1000 mg’dan 650 mg’a, günlük toplam dozu ise 4 bin mg’dan 2 bin 600 mg’a düşürdü.

Ayrıca FDA, 500 mg ve üzeri tabletlerin reçetesiz satılmaması yönünde karar alınmasını da önerdi.

Raporda ABD’de her yıl 100 milyondan fazla kişinin bu ilacı kullandığına dikkat çekilirken, yılda 100 kişinin bu ilaçların yüksek dozda kullanımı nedeniyle yaşamını kaybettiği belirtilmişti.