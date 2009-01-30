Aşiretin hanımağası CHP'den başkan adayı

CHP yönetimi Şanlıurfa’da Kırvar aşiretinin ‘’Hanımağası’’ Nazan Odabaşı’nı belediye başkan adayı olarak gösterdi. Siverek'in en büyük aşireti olan Kırvar aşireti, 20 bin kişiden oluşuyor. Odabaşı ile birlikte, CHP’nin il bazında kadın başkan adayı sayısı da altıya yükseldi.



Şanlıurfa’da AKP’den kopan Ahmet Fakıbaba’nın, Saadet Partisi’nden aday gösterilmesinden sonra, sağdaki oyların parçalanacağını hesap eden CHP, Şanlıurfa’da önce eski milletvekili Vedat Melik’e teklif götürdü. Melik’in öneriyi kabul etmemesi üzerine, bu kez de önceki seçimlerde milletvekili adayı olan Nazan Odabaşı’na teklif götürüldü. Odabaşı’nın olumlu cevap vermesi ile birlikte CHP’nin il bazında gösterdiği kadın aday sayısı 6’ya çıktı.



Bilimsel tarım yapıyor



1960 yılında Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde doğan Odabaşı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunu. Dedesi Emin Odabaşı Siverek CHP Belediye Başkanlığı yaptuı. Babası Abdurrahman Odabaşı ise 1957-1960 döneminde CHP Urfa milletvekili oldu. Odabaşı KADER üyeliği ve KADER Girişim Grubu Başkanlığı görevinde de bulunuyor. Odabaşı Un ve Gıda Sanayi A.Ş’de Yönetim Kurulu Başkanı olan Nazan Odabaşı, yaklaşık 10 bin dönüme yayılan aile arazisinde Güneydoğu’da ilk sayılabilecek bilimsel tarım metodları uyguladı ve bölgeye örnek oldu.



'Kadınları yüreklendireceğim'



Şanlıurfa’dan en başarılı iş kadını da seçilen Odabaşı, siyasette kadınların önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini belirterek, “Siyasi hayatta, olumsuz tabloyu değiştirmek için en etkili karar mekanizmalarında da kadın varlığı çok yetersiz. Günlük yaşama en yakın siyaset alanı olan yerel yönetimlerde de, kadınların neredeyse ‘yokluğu’, hep ihmal edilen bir sorun alanı olarak önümüzde durmaktadır. Seçim çalışmalarım sırasında hemcinslerimi siyasete atılma konusunda yüreklendirmeye çalışacağım” dedi.