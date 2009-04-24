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Yaşam

Aşiret kavgasında 4 yaralı

24 Nisan 2009 20:45

Hakkari'de aynı aşirete mensup iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, Cumhuriyet Caddesi'nde Pinyaniş aşiretine mensup iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışmayla başladı. Kısa bir sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda taş ve sopalar kullanıldı.

Dört kişinin yaralandığı kavga sırasında çok sayıda iş yerinin camları kırılırken, olaya müdahale eden polis ekipleri, kavgacıları ancak havaya ateş ederek, güçlükle ayırabildi.

Hakkari Belediye Başkan Vekili Metin Kazandıoğlu ve çevredeki vatandaşların da devreye girmesiyle taraflar ikna edilerek evlerine gönderildi.

Kavgada yaralananlar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Taraflar arasında kavganın yeniden başlayabileceği ihtimali üzerine bölgede çok sayıda çevik kuvvet ekibi güvenlik önlemi aldı.

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