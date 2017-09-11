Aşiret düğününde geline 15 kilo altın takıldı

Van'ın Başkale ilçesinde 'Ertuşi Aşireti'nin önde gelen ismi İskender Ertuş'un oğlunun düğününe aralarında İran ve Irak'dan gelen konukların da bulunduğu yaklaşık 4 bin kişi katıldı. 200'e yakın koyunun kesildiği düğünde, zarfların içerisine yaklaşık 1 milyon lira para bırakılırken, geline ise yaklaşık 15 kilo altın takıldı.

Van'ın Başkale ilçesinide bölgenin en büyük aşiretlerinden biri olan Ertuşi'nin lideri İskender Ertuş'un inşaat mühendisi oğlu Şeref Ertuş, yaşamını AKP eski ilçe başkanı ve işadamı Muhsin Aydın'ın kızı ile birleştirdi.

2 gün, 2 gece süren düğüne, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, Garnizon Komutanı Albay Tefik Abaşıoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Adil Metin, CHP ve HDP eski Hakkari Milletvekili Esat Canan ile aralarında İran ve Irak'tan gelen misafirlerinde bulunduğu yaklaşık 4 bin kişi katıldı. 200 koyun kesilip, misafirlere, kavurma pilav ve cacık ikram edildi.

Birçok yerel sanatçının okuduğu Kürtçe türküler eşliğinde uzun halayların çekildiği düğünde aşiret lideri Ertuş, davetlilere dolar taktı. Bu düğünde 'Mendil serme' geleneği de kaldırılıp, yerine para takmak isteyen davetlilere zarf verildi ve para takmak isteyenler parayı zarfa bırakıp damadın yanında bulunan kutuya bıraktı.

Yaklaşık 1 milyon lira paranın geldiği düğünde, geline yaklaşık 15 kilo altın takıldı. Gelinin bileklerinde yer kalmayınca da bilezikler beline bağlandı. Aşiret lideri İskender Ertuş, düğün sonunda kendilerini yanlız bırakmayan davetlilere teşükkür etti.