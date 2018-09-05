Aşiret düğününde geline 1,5 kilo altın, damada otomobil

Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK\'ın Beytüşşebap ilçesindeki Başaran köyünde dünya evine giren Barış ile Berivan Gökçe çiftinin düğününde unutulmaz anlar yaşandı. Asker ve vatandaşların birlikte halay çektiği düğünde paralar havada uçuşurken, İstanbul\'dan gelen geline 1,5 kilo altın, 35 bin lira para, damada ise bir otomobil ile 145 bin lira para takı olarak takıldı.

İstanbul\'da, 2007 yılında Bağcılar Lisesi\'nde okurken tanışan Barış ve Berivan Gökçe çifti, 11 yıllık ilişkilerini düğünle taçlandırdı. Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyünde Barış ile Berivan Gökçe çifti, 3 gün 3 gece süren dillere destan düğünle dünya evine girdi. Güvenlik korucusu babası, Agit Gökçe\'yi 1990 yılında terörle mücadelede şehit veren Barış Güven\'i düğününde güvenlik güçleri yalnız bırakmadı. Bölgede etkin olan Jirki, Gevdan, Mamhuran, Goyan, Kaşuran, Giravyan aşiretleri ve yurt dışında gelen konukların yanı sıra binlerce kişinin katıldığı düğünde renkli görüntüler ortaya çıktı.

DAVETLİLER TAKI TAKMAK İÇİN YARIŞTI

Düğünde açılan dev Türk bayrağı altında, asker ve vatandaşlar Kürtçe ve Türkçe şarkılar eşliğinde halay çekti. Düğünün son gününde yapılan takı merasiminde ise davetlileler adeta birbiriyle yarıştı. Takılar arasında en ilgi çekici ise, damadın ağabeyi Savaş Gökçe\'nin kardeşine düğün hediyesi olarak verdiği 65 bin lira değerinde otomobil oldu. Damat Barış Gökçe\'ye otomobil haricinde 145 bin lira da para takılırken, gelin Berivan\'a ise davetliler 1,5 kilo altın ile 35 bin lira para taktı.

\'BİZİ MUTLU ETTİLER\'

Beytüşşebap Kaymakamlığı\'nda memur olarak görev yapan Barış Gökçe, eşi Berivan Gökçe ile 11 yıl önce İstanbul\'da tanıştıklarını dile getirerek, \"Bağcılar Lisesi\'nde okuduğum dönemde eşimi tanıdım. Tanışmamızdan kısa bir süre sonra ilişkimiz başladı. 11 yıllık bir birlikteliğin ardından evlilik kararı aldık. Gelinimizi Şırnak\'ın Beytüşşebap ilçesine getirdik. Allah hepsinden razı olsun tabur komutanımızın burada olması bizi mutlu etti. Başta aşiretimizin ve tüm aşiret üyelerinin gelişleri bizi mutlu etti\" diye konuştu.

GELİN İSTANBUL\'DAN

İstanbul\'da rehber öğretmen olarak görev yapan bu kentte doğup, büyüyen gelin Berivan Gökçe ise, Beytüşşebap\'a gelin gelmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi. Gelin Gökçe, \"Beytüşşebaplı biriyle evlenmek güzel bir duygu, damattan dolayı burayı tanıyor gibiyim. Herhangi bir zorluk çekmedim. Gayet güzel geçiyor. Gelenlere çok teşekkür ediyoruz\" dedi.

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