Aşiret bebek öldürdü

T24 - Aşiret, kızı kaçıran gencin kızkardeşini kaçırdı. Ve genç kadın minibüse bindirilirken kucağındaki çocuğunu düşürünce, 3 yaşındaki çocuk annesini kaçıran minibüsün altında kaldı, hayatını kaybetti. 2 saat sonra bulunan kadın minibüste tecavüze uğradığını söyledi.





CNNTürk'ün haberi şöyle:





İddiaya göre, 5 ay önce İsa Ö. tarafından kaçırılan 15 yaşındaki İ.B.'nin aşiret üyesi oldukları öne sürülen akrabaları, intikam için İsa Ö.'nün ablasını kaçırmayı planladı. Ve genç kadının evinin önünde pusuya yattı.





Adamlar, 3 yaşındaki oğluyla birlikte evden çıkan Nurcan Ö.'yü zorla minibüse bindirmek isterken onlara karşı koymaya çalışan kadın kucağındaki oğlunu yere düşürdü. Ve küçük çocuk, annesinin kaçırıldığı minibüsün altında kaldı.





Ağır yaralanan çocuğu çevredekiler hastaneye götürdü ama müdahalelere rağmen çocuk kurtarılamadı.





Çocuğun öldüğünü ve kadının kaçırıldığını öğrenen polis, MOBESE kayıtlarından yararlanarak minibüsü buldu.





Olaydan 2 saat sonra, İncilipınar mahallesinde durdurulan minibüsteki kadın kurtarıldı. Genç kadın ifadesinde intikam için kaçırıldığını ve minibüste tecavüze uğradığını iddia etti.





Minibüsün şoförü Levent Bulur ise gözaltına alındı. Şimdi polis her yerde kaçan 4 kişiyi arıyor.





