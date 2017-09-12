ASİMDER Genel Başkanı Gülbey: Ermeni lobisi ‘Hemşin diasporası’ peşinde

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)- MERKEZİ Iğdır\'da bulunan Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Ermenistan Diaspora Bakanlığı ve Ermeni lobisi destekli bazı teşkilatlar ile araştırmacıların Karadeniz’deki Hemşinleri kullanarak, bölgede konuşulan \'Hemşince\'nin Ermenice\'nin bir lehçesi olduğunu iddia edip, önce anadilde eğitim, sonra da Rize ve Artvin bölgesinden toprak talebinde bulunacaklarını ileri sürdü.

Avrupa merkezli olan Ermeni lobisinin, Karadeniz’de yaşayan Hemşinliler\'in Avrupa’da yaşayan akrabalarına ‘Hemşin Diasporası’ kurduracaklarını iddia eden ASİMDER Genel Başkanı Gülbey, \"Ermeni lobisi Avrupa’da yaşayan Hemşinlilerden sanki zorla sürgün edilmişler gibi ve bu topraklara dönmelerini savunan bir ‘Hemşin diasporası’ kurdurmak çabasındalar. Bu çabaların yanı sıra bölgede boş durmayan Ermenistan Diaspora Bakanlığı desteklediği teşkilatlar aracılığı ile Rize ve Artvin bölgesinde Hemşinlerin Ermeni olduklarını, konuştukları Hemşince’nin aslında Ermenice olduğu konusunda panel ve konferanslar yaptırarak taraftar toplamak peşindeler. Araştırmacı sıfatıyla Karadeniz’de çeşitli çalışmalar yapan bazı araştırmacılar bulunmakta. Bunların başında da kendini ‘Hemşinli Ermeni’ olarak tanımlayan Artvin Hopa doğumlu Huriye Şahin gelmektedir. Şahin, \'Halk dillerini araştırıyorum\' diyerek bölgede Hemşinlerin üzerinde çalışma yapmakta ve yeni çıkarttığı kitabının yanı sıra ‘Hamşetsu Gor’ (Hemşin İmecesi) adlı bir dergide çıkartıyor. Bu dergiye de Hemşin ve Hopa’da dağıtıyor. Bu tür yapılan çalışmalarda ve dağıtılan dergilerde anadil konusuna değinerek yeni bir bilinç uyandırılmak isteniyor. Yakın zaman içerisinde Ermeni lobisi ile hareket eden sivil toplum kuruluşları Hemşinler adına yaşadıkları şehirlerde çocuklarının gittiği okullarda nasıl yasada Kürtçe için izin verildiyse Hemşince\'de için izin verilmesi için resmi başvurularda bulunacaklardır\" diye konuştu.

Avrupa, Türkiye, Gürcistan, Rusya ve Ermenistan’da yaşayan Hemşinler diaspora kurmaya çalıştıklarını iddia eden Gülbey sözlerine şöyle devam etti:

\"Ermenistan’da yaşayan Hemşinlerin diaspora çalışmalarının ilk ayağı olarak ‘Hamşetin Sesi’ adlı bir gazete çıkartmaya bile başlamışlardır. Gürcistan’ın Batum şehrinde de Müslümanlaşmış beş köy olduğu ve bu beş köy ahalisi, Stalin döneminde Kazakistan ve Kırgızistan’a sürüldükleri daha sonra Abhazya Gürcistan’a döndükleri ve ayrıca ABD ve Avrupa’da Hemşinlerin var oldukları, bunların henüz örgütlenme çabaları içinde olduklarını ASİMDER olarak takip etmekteyiz. 2015 yılana kadar Türkiye’deki Hemşinlerle bağ kuramamışlardı. Yakın zaman da Karadeniz bölgesinde Ermenistan Diaspora Bakanlığı ve ABD ile Avrupa’daki Ermeni lobisince desteklenen büyük ve geniş çaplı bir ‘Hemşinliler Konferansı’ düzenlenecektir. Bu konferansa dünyanın neresinde yaşayan Hemşinliler varsa onların temsilcileri davet edilecek ve anadilde eğitim kararı alınarak Hemşin diasporasının da ilk temeli atılmış olacaktır bu konferansla, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığını bu konuda ASİMDER Genel Merkezi olarak göreve davet ediyoruz.\"



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