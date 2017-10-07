Asılsız rehine ihbarı, polisi alarma geçirdi

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA’da bir dairede, bir kadının emekli asker tarafından rehin alındığı ihbarı özel harekat polislerini harekete geçirdi. Kapısı kırılarak girilen daire, boş çıktı.

Olay, bugün saat 21.30 sıralarında Muratpaşa İlçesi Şarampol Caddesi Üçgen Mahallesi’nde bulunan 6 katlı apartmanın son katında meydana geldi. Polisi arayan Derya Y., annesi Zehra Y.’nin evde olmasına karşın kapıyı açmadığını, emekli asker olan yakını tarafından rehin alınmış olabileceğini söyledi. Bunun üzerine adrese çok sayıda polis ekibi ve sağlık görevlisi sevk edildi. Daireye çıkan polisler çelik kapıyı açamayınca balkondan girmek için itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Zehra Y.’nin rehin alınmış olabileceği ihtimaline karşın adrese polis özel harekat ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1.5 saat süren çalışma sırasında bazı vatandaşların yaşananları film gibi izlediği görüldü. Polisin uyarılarına karşın dağılmayan kalabalık için bölge güvenlik şeridiyle çevrildi.

Merdivenli itfaiye aracı yardımıyla özel harekat ekipleri, dairenin balkonuna kadar çıkarıldı. Bu sırada asayiş ekipleri de dairenin kapısını kırarak içeri girdi, ancak dairenin boş olduğu belirlendi.

Çalışmalar sırasında ihbarda bulunan Derya Y. ise elinden hafif şekilde yaralandı. Derya Y., ambulanstaki tedavisinin ardından ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

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