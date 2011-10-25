-Asılsız mesajlar ekiplere zaman kaybettiriyor BURSA (A.A) - 25.10.2011 - Sosyal paylaşım sitelerinde, özellikle enkaz altında kalınmasıyla ilgili paylaşılan bazı mesajların, gerçek dışı çıkması nedeniyle ekiplere zaman kaybettirebildiği bildirildi. Arama Kurtarma Derneğinin (AKUT) koordinasyon görevlisi Ebru Caymaz, yaptığı açıklamada, Van'da meydana gelen depremin ardından bölgeye giden ekiplerin arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü hatırlattı. Bu çalışmalar sürerken sosyal paylaşım sitelerinde de yardım için adeta seferber olunduğunu dile getiren Caymaz, özellikle enkaz altında kalındığına ilişkin mesajların paylaşım sitelerinde sıklıkla görüldüğünü anlattı. Kendilerine gelen mesajların her birinin kayıt altına alınarak değerlendirildiğini vurgulayan Caymaz, şöyle konuştu: ''Tüm görüşmeleri ekiplerimize geçiyoruz. Değerlendirmesini sahadaki ekiplerimiz yapıyor. Maalesef, bazıları asılsız çıkıyor. Aynı şeyler önceki akşamdan beri tekrar tekrar geliyor. Özellikle enkaz altında kalınmasıyla ilgili paylaşılan bazı mesajlar, gerçek dışı çıkması nedeniyle ekiplere zaman kaybettirebiliyor. Sosyal paylaşım sitelerine girenlerin daha duyarlı hareket etmesini istiyoruz.'' -''Mesaj ve iletilerin kimden geldiğine çok dikkat edilmeli''- Medya Derneği Genel Sekreteri ve sosyal medya uzmanı Deniz Ergürel ise depremin ardından sosyal medyanın bu tür durumlarda ne kadar önemli olduğunun ortaya çıktığını belirtti. Deprem haberi ilk geldiği andan itibaren insanlar arası iletişimin çok hızlı bir şekilde sağlandığını vurgulayan Ergürel, şunları kaydetti: ''Vatandaşlar, birbirine yardımcı olmak adına bilgilerini paylaştılar. Çok önemli bir konuydu. Çünkü 1999 Marmara Depremi'nde birçok koordinasyonsuzluklar gördük. Bu depremde insanlar, sosyal ağlarda hızlı koordine oldular. Ancak burada da dikkatli olunması gerekiyor. Bir mesajla hayat kurtarılabilir veya birkaç hayatın kurtarılmasına engel olunabilir. Vatandaşların, hayat söz konusu olduğu için yanlış bildirimler yapmamaları gerekiyor. Bu tür konularda atılan mesaj ve iletilerin kimden geldiğine de çok dikkat edilmesi önemli.'' Ergürel, atılan bir mesajın orada çalışan görevlileri engelleyebileceğini ve planlarını bozabileceğini dile getirerek, ''Yanlış bilgiyi göz göre göre paylaşmamak gerekir. Hesabını daimi kullanan kullanıcının attığı yardım çağrısı gerçek olabilir ama yeni bir hesap oluşturmuş ve hesabının üzerinden değişik provokatif mesajlar atıyorsa buna çok dikkat edilmesi lazım'' dedi. Verilen bilgilerin sosyal ağlarda eksiksiz, kısa ve net bir biçimde iletilmesinin en doğru kullanım şekli olduğunu belirten Ergürel ''İlk mesajı atanlar, eğer enkaz altında bir kişi varsa şu adreste, şu kişi var diye yazmalı ve mümkünse cep telefonu yazılmalı. Bu mesajlar da öncelikli olarak ilgili kişilere, vilayetlerdeki arama kurtarma ekiplerine bildirilmeli'' diye konuştu.