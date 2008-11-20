Asılsız maillere itibar etmeyin!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, internette yer alan terör saldırısı konusundaki asılsız ve art niyetli söylentilere itibar edilmemesini istedi. O maile göre "'CIA ve MİT İstanbul çapında büyük bir terörist saldırı öncesi halkı uyarıyor..."



Asılsız ve art niyetli mail



İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, son günlerde internette, oteller ve alışveriş merkezlerine karşı terör saldırısında bulunulacağı yönünde kaynağı belli olmayan, asılsız ve art niyetli elektronik postaların dolaştığının görüldüğü'' belirtildi.



İtibar etmeyin



Açıklamada, ''Vatandaşlarımız gündelik hayatlarını etkilemeyi amaçlayan bu tür söylentilere itibar etmeyip, gündelik yaşantılarını huzur ve güven içerisinde sürdürmelidir'' denildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, terör ve asayiş olaylarına karşı her türlü güvenlik önlemlerinin en üst seviyede ve her zaman alındığı vurgulanan açıklamada, ''Polisimiz 24 saat canı pahasına görev başındadır'' ifadesine yer verildi.





İşte o mail



Arkadaşlar,

Ciddi bir güvenlik uyarısı var. İstanbul çapında. Büyük bir terörist eylem yapılacağı yönünde CIA, MIT gibi büyük istihbarat birimlerinden İstanbul'daki tüm 5 yıldızlı oteller ve büyük alışveriş merkezleri uyarılıyor. Mecbur olmadıkça özellikle Avrupa yakasında dışarı çıkmamanızı tavsiye ediyorum. Konsolosluklar dahi bizi aradılar ve bugün konsoloslukta acil toplantıya çağırıldık. Tüm güvenlik önlemleri en üst seviyede. Özel gözlüklü (lazer gözlüğü mü nedir?) güvenlik görevlileri başlıyor bizde yarın itibarı ile. Tüm misafir listesi MIT ile gözden geçiriliyor. Umarım birşey olmaz ama çok büyük bir terörist atak olacagi bilgisi var.

Bu aralar çok fazla alışveriş merkezlerine filan gitmemek lazım, Avrupa yakasında pek dolaşmamak lazım hatta.



Bilginize

