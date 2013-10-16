İdam edildi, bir gün morgta kaldı, ölmedi ikinci kez idam edilcek

İran’da asılarak idama mahkum edilen Alireza M.’nin cezası infaz edildi ancak 37 yaşındaki adam, 12 dakika darağacında kalmasına rağmen, hayatta kalmayı başardı. Cezaevinin morgunda, bir gün sonra halen hayatta olduğu anlaşılan mahkum yeniden idam edilecek.

İran’da, uyuşturucu ile ilgili bir suçtan dolayı idama mahkûm edilen Alireza M.’nin cezası infaz edildi. Ancak mahkum, 12 dakika darağacında asılı kalmasına rağmen hayatta kalmayı başardı.

Asıldıktan sonra öldüğü sanılarak cezaevinin morguna kaldırılan adamın halen hayatta olduğu, bir gün sonrasında nefes alıp vermeye devam etmesiyle anlaşıldı.

İdamın başarısız olduğu, ailesinin, defin için oğullarının cenazesini İran’ın kuzeydoğusunda bulunan Bojnourd kentindeki cezaevinden almak istemesi üzerine anlaşıldı. Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, mahkumun durumu ‘düzelir düzelmez’, idam cezası tekrar infaz edilecek.