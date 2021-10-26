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Koronavirüs

Aşılamanın en düşük olduğu Şanlıurfa’da Vali Erin: Çağrı yapacak bir şey kalmadı

Aşılamada, 81 ilden 'kırmızı' renkte kalan tek il Şanlıurfa

26 Ekim 2021 20:10

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs aşılama haritasında 'kırmızı' renkte kalan tek il Şanlıurfa'da, Vali Abdullah Erin, bir türlü istenilen seviyeye gelinmediğini belirterek, "Çağrı yapacak bir şey kalmadı. Yapılabilecek, söylenebilecek her şey söylendi" dedi.
 
Şanlıurfa'da hayırsever vatandaşlar tarafından tadilatı yapılarak hizmete sunulan Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nin yataklı servislerinin açılışına katılan Vali Abdullah Erin, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan aşılamada, 81 ilden 'kırmızı' renkte kalan tek ilin Şanlıurfa olduğunu hatırlatarak bir türlü istenen seviyeye gelinmediğini söyledi.
 
Yoğun bakım ünitelerinde yatan hastaların aşısız ya da eksik aşılı kişiler olduğunu belirten Vali Erin, şunları kaydetti:

"Yapılabilecek, söylenebilecek her şey söylendi"

"Maalesef, vatandaşlarımız hayatlarını kaybediyor. Birçok ülkede ikinci doz aşı bulunamazken, sıkıntılar yaşanırken, Türkiye'de üçüncü hatta dördüncü dozunu yapan vatandaşlarımız var. Aşıyla alakalı hiçbir sıkıntımız yok. Aşılamada istenilen seviyeye bir türlü ulaşılamadı. Çağrı yapacak bir şey kalmadı. Yapılabilecek, söylenebilecek her şey söylendi. 81 il içerisinde Şanlıurfa'nın kırmızı olması. Sadece Şanlıurfa'nın kırmızı kalmasını kabul etmememiz lazım. Neden 80 il sarıya maviye doğru ilerlerken, neden yerimizde sayıyoruz? İlk başlardaki 20 bin civarlarındaki aşı sayısı son günlerde maalesef 4-5 binlere düştü. İkinci doz aşı sırası gelmesine rağmen yaptırmayan 20 bin üzerinde vatandaşımız var."

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