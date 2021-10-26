Aşılamanın en düşük olduğu Şanlıurfa’da Vali Erin: Çağrı yapacak bir şey kalmadı

"Yapılabilecek, söylenebilecek her şey söylendi"

"Maalesef, vatandaşlarımız hayatlarını kaybediyor. Birçok ülkede ikinci doz aşı bulunamazken, sıkıntılar yaşanırken, Türkiye'de üçüncü hatta dördüncü dozunu yapan vatandaşlarımız var. Aşıyla alakalı hiçbir sıkıntımız yok. Aşılamada istenilen seviyeye bir türlü ulaşılamadı. Çağrı yapacak bir şey kalmadı. Yapılabilecek, söylenebilecek her şey söylendi. 81 il içerisinde Şanlıurfa'nın kırmızı olması. Sadece Şanlıurfa'nın kırmızı kalmasını kabul etmememiz lazım. Neden 80 il sarıya maviye doğru ilerlerken, neden yerimizde sayıyoruz? İlk başlardaki 20 bin civarlarındaki aşı sayısı son günlerde maalesef 4-5 binlere düştü. İkinci doz aşı sırası gelmesine rağmen yaptırmayan 20 bin üzerinde vatandaşımız var."