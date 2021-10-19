Aşılama oranının düşük olduğu Romanya'da Covid-19 alarmı

Romanya'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında şimdiye kadarki en yüksek ölüm oranlarından biri kaydedildi. Ülkede ortalama günlük vaka sayısı da 14 bin kişi civarında seyrederken, geçen hafta ülkede test yaptıran her 4 kişiden birinin sonucu pozitif çıktı.

Yetişkin nüfus içerisinde aşılananların oranı 3'te 1'e kadar bile ulaşamazken, ülkede bir milyon nüfus başına 18,2 ölüm gerçekleşti.

Hastanelerin kapasite fazlası ile çalıştığı belirtilirken, Bükreş'te koridorlara yatakların yerleştirildiği Matei Bals Bulaşıcı Hastalıklar Hastanesi'nin önünde ambulanslar kuyruğa giriyor.

Ülkede yoğun bakım ünitelerinde yer kalmadığından ağır hastalar, askeri uçaklarla komşu ülke Macaristan'a sevk edilmeye başladı.

Romanya'da aşılama oranı çok düşük

19 milyon nüfuslu Romanya'da iki doz aşı yaptıran kişi sayısı yalnızca 5 milyon 689 bin oldu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de aşılama hızındaki düşüklük nedeniyle Romanya'da ancak 31 ay sonra nüfusun yüzde 70'inin çift doz aşılanmış olacağına dikkati çekti.

Örgüt, durum değerlendirmesi için bu hafta içinde ülkeye bir heyet gönderecek.