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Koronavirüs

Aşılamaya delta varyantı ayarı: İkinci dozlar bekletilmeden yapılacak, aşı, vatandaşa götürülecek

29 Haziran 2021 07:49

Dünya genelinde hızla artarak alarma yol açan delta varyantlı Koronavirüs vaka sayısı, Türkiye’de de aşılama takvimini değiştirdi. İkinci doz aşıların 6-8 hafta yerine 4 hafta sonra yapılması planlanırken, aşı; yazlık bölgelerde, tarlalarda, yaylalarda vatandaşa götürülecek.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre; aşıyla koruma sağlanan Delta varyantında, vakaların önüne geçmek için bir süre sonra, “milletin aşının ayağına gelmesi yerine, aşının milletin ayağına gitmesi” sistemine geçilmesi planlanıyor. Yaz boyunca insanların ilgisinin azalması, sayfiye ve yaylaların tercih edilmesi, tarla ve seralardaki iş yükünün artması nedeniyle bu bölgelerde seyyar aşı ekipleri oluşturulacak. Tarım işçileri, tarlada aşılanacak.

Yapılan toplantılarda, önümüzdeki haftadan itibaren Sputnik V de dahil olmak üzere, aşı için 3 ayrı seçenek olacağı ifade edildi. Toplumda en az yüzde 75 aşılama ve bu oranda bir bağışıklık hedefine ulaşmak için sonbahar gelmeden “agresif aşılama” yapılmasının planlandığı, güz aylarına yüksek koruma ile girmenin amaçlandığı dile getirildi.
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