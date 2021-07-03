Covid-19 atlatanlar için yeni uygulama: Tek doz aşı yapılacak

Covid-19'a yakalanıp hastalığı atlatanlara tek doz aşı yapılacak.

Koronavirüs'e karşı aşılamada bir uygulama değişikliğine gidildi. Buna göre virüse yakalanıp hastalığı atlatanlara tek doz aşı yapılacak.

Covid-19 geçirmiş kişilerin e-Nabız sisteminde "Covid Aşısı" bölümünde aşının ikinci dozu için "Geçirilmiş Covid" ibaresi yer alıyor. e-Nabız’da bu şekilde aşı kartı oluşturulduğunda, 1. doz aşı uygulaması ve tarihi yer alırken, 2. doz aşı uygulamasına dair bir ifade yer almadığı görülüyor. Aşı kartlarında ise pazartesi günü güncelleme yapılacağı öğrenildi.

Hastalığı atlatanlara aşı 6 aydan sonra yapılabiliyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada bu sürenin 3 aya düştüğünü duyurmuştu.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, hastalığı geçirenlerde tek doz mRNA aşısıyla tüm varyantlara etkili olacak derecede yeterli bağışık yanıtı geliştiğini belirtmişti.

Yavuz, “İki doz CoronaVac olanlara, tek doz mRNA aşısı uygulamanın etkinliği ve güvenliği konusundaki klinik çalışmalar devam etmekle birlikte, canlı virüsle hastalığı geçirenlerde tek doz mRNA aşısının son derece etkili ve güvenli olduğu görülmüştür” demişti.