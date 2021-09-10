Aşılama yüzde 80'i aştı; Danimarka'da Covid-19 önlemleri kaldırıldı

Danimarka Ulusal Sağlık Kurulu, ülkedeki yeni tip Koronavirüs salgınının tamamen kontrol altına alındığını ve bu nedenle bütün önlemlerin kaldırıldığını açıkladı.

Kurul'dan yapılan açıklamada, Danimarka'da 11 Mart 2020'de başlayan sert Covid-19 kısıtlamalarının, bugünden itibaren tamamen kaldırıldığı belirtildi. Açıklamada, ülke genelinde rekor bir aşılama düzeyine ulaşıldığı ve Covid-19 salgınının tamamen kontrol altına alındığı vurgulandı.

Ayrıca açıklamada, uluslararası kuralların geçerli olduğu havalimanları ve uçaklarda maske takma zorunluluğu ve PCR testi gibi kuralların yürürlükte olacağı ifade edildi.

Rigshospitalet Hastanesi Bulaşıcı Hastalıkları Başhekimi Jens Lundgren, devlet televizyonu DR'ya yaptığı açıklamada, Danimarka'nın salgına karşı zaferini başlangıçta sert önlemler daha sonrada yüksek aşılama oranına ulaşmasıyla kazandığını söyledi.

Ülkede aşılma oranın yüzde 83'e çıktığını kaydeden Lundgren, sonbahar ve kış aylarında salgının kontrolden çıkması durumunda kısıtlamaların tekrar geri getirilebileceğini hatırlattı.