Halk arasında ''Domuz Gribi'' olarak bilinen ''Pandemik A H1N1'' virüsüne karşı koruyucu bir önlem olarak yurt dışından sipariş edilen aşıların kontrollerinin tamamlanmasının ardından aşılama yarın başlıyor. Aşı, ilk olarak sağlık personeli ve henüz yola çıkmamış hacı adaylarına yapılacak.

Aşıların Türkiye'ye gelen ilk partisinden alınan numuneler Hıfzıssıhha Laboratuvarlarındaki ön ve son kontrolleri 28 Ekim Çarşamba günü tamamlandı. Testlerde bütün sonuçların olumlu olarak çıktığı açıklandı.

Pandemi Bilim Kurulu'nun verdiği kararlar dahilinde planlanan ve icra edilen ''H1N1 Aşı Uygulamaları ve Takvimi''ne göre, ilk aşı uygulamaları ''sağlık personeline ve henüz yola çıkmamış hacı adaylarına'' yapılacak. Sağlık personeline aşı uygulaması yarın başlayacak. Aşılamalar, enjeksiyon yöntemiyle yapılacak, ABD'de kullanılan burundan sprey yöntemi Türkiye'de uygulanmayacak.

500 bin dozluk Novartis üretimi ilk parti aşılar, 81 ilin sağlık müdürlüklerince en geç yarın sabaha kadar sağlık kuruluşlarına sevk edilmiş olacak. Uygulama kapsamında, yurt genelinde 350 bine yakın sağlık çalışanıyla henüz yola çıkmamış hacı adaylarının aşılanması öngörülüyor. Hacca gidenler, Suudi Arabistan'da aşılanacak. Öğrencilerin aşılanmasına ise bu ay sonunda başlanacak.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, bakanlık bürokratları, bilim adamları ve sağlık personelinin aşılanmaları ile ilgili görüntüler ve fotoğraflar, Bakanlık Basın Müşavirliği tarafından temin basın kuruluşlarına dağıtılacak.

Bu arada Sağlık Bakanlığı, ''milletvekillerine VIP aşı uygulaması veya Devletin zirvesine öncelik diye bir hususun kesinlikle söz konusu olmadığını'' bildirildi.

Bakanlık, hamilelere, bağışıklık yapma gücünü artıran, ancak kamuoyunda tartışmalara yol açan ''Adjuvan'' maddesi içermeyen aşıdan uygulayacak.

Bakanlığın Türkiye'ye aşı temin edecek firmalardan biriyle yaklaşık 1 milyon doz ''Adjuvansız aşı'' alınması konusunda sözleşme imzalamasının ardından aşıların Aralık ayında Türkiye'de olması bekleniyor.





Kimler risk altında?

Domuz gribi şüphesi taşıyan vakaların risk grubunda bulunup bulunmadığına göre alınacak önlemlere ilişkin bir yönetim şeması belirleyen Sağlık Bakanlığı, ''morbid obezleri, gebeleri, iki yaşın altındakileri, kronik kalp ve akciğer hastalığı bulunanları, 18 yaş altında olup sürekli aspirin kullanması gerekenleri ve 65 yaş üstündekileri risk grubuna'' aldı.

Sağlık Bakanlığının oluşturduğu ''Pandemik A (H1N1) Gribi Vaka Yönetim Şemasına'' göre, başka bir nedenle açıklanamayan 38 dereceyi (koltuk altı) geçen ateş ile birlikte yaygın vücut ağrısı, boğaz ağrısı, baş ağrısı, burun akıntısı, öksürük, solunum güçlüğü, kusma ve ishal şikayetlerinden en az birisi bulunanlar ''olası vaka'' olarak değerlendirilecek. Bu durumda olmayanlara ise diğer hastalıklar açısından yaklaşılacak.

''Olası vakalar'' arasından, gebeler, iki yaşın altındakiler, kronik akciğer, kardiyovasküler, hepatik, böbrek, hematolojik, kas ve sinir, metabolik ve AIDS gibi bağışıklık sistemini etkileyen hastalığı bulunanlar, morbid obezler (hastalıklı şişmanlık), 18 yaşın altında olup sürekli aspirin kullanması gereken hastalar ve 65 yaşın üstündekiler ''Ağır Hastalık İçin Risk Grubu'' sayıldı.

''Olası vaka'' ve ''Ağır Hastalık İçin Risk Grubu''nda sayılan bu kişiler arasında solunum güçlüğü, göğüs ağrısı, nefes darlığı, bilinç bulanıklığı, ciddi kusma, genel durumda kötüleşme, beş günden fazla süren ateş gibi ciddi hastalık bulguları görülürse, hasta hemen hastaneye yatırılacak veya 112 Acil Servis yoluyla bir üst basamağa sevk edilecek. Antiviral tedaviye de hemen başlanıp laboratuvar teyidi için numune alınacak. Eğer bu kişilerde belirlenen ciddi hastalık belirtileri bulunmazsa ayaktan antiviral tedaviye başlanacak, taşıdığı hastalıklar bakımından gerektiğinde uzman görüşü istenecek, ''Ciddi hastalık belirtileri geliştiğinde acil servise başvurmaları'' önerilecek.

Yönetim şemasında ''olası vaka'' olup ağır hastalık için risk grubunda bulunmayanlarla ilgili de önlemler yer aldı. Buna göre, ağır hastalık için risk grubunda olmayıp yine solunum güçlüğü, göğüs ağrısı, nefes darlığı, bilinç bulanıklığı, ciddi kusma, genel durumda kötüleşme, beş günden fazla süren ateş ortaya çıkan ''olası vakalar'' da hastaneye yatırılacak veya 112 Acil Servis yoluyla bir üst basamağa sevk edilecek.

Bu kişilerde de hemen antiviral tedaviye başlanıp laboratuvar bulgusu için numune alınacak. ''Olası vaka'' nitelendirmesine uyan, ancak ağır hastalık için risk grubunda bulunmayan ve ciddi hastalık belirtileri de görülmeyenler hastaneye yatırılmayacak, antiviral tedavi almayacak. Bu kişiler için semptomatik (rahatlatıcı) tedavi önerilirken, çocuklara kesinlikle aspirin verilmeyecek.