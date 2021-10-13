Aşılama oranı en düşük il olan Şanlıurfa'da kamu çalışanları için PCR testi zorunluluğunu kaldırdı

Aşılama oranı en düşük il olan Şanlıurfa'da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, ilde kamu çalışanları için PCR testi zorunluluğunu kaldırdı.

Sağlık Bakanlığı'nın günlük aşı verilerine göre, aşılama oranı en düşük il olan Şanlıurfa'da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu; ''Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personellerden eksik aşılı olanlar ile aşısız olanların haftada iki defa PCR testi yaptırarak kurum amirlerine ibraz etmelerinin sağlanması” hususunun iptal edilmesine karar verdi.

Sağlık Bakanlığı Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu günlük aşı verilerine göre Urfa, ikinci doz aşılamada yüzde 49,5 oranıyla tüm Türkiye'de en düşük il olarak yerini alıyor.

Ancak, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin başkanlığında 5 Ekim'de toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, ilde kamu çalışanları için PCR testi zorunluluğunu kaldırdı.

Valilikten kararla ilgili yapılan açıklama şöyle:

''17.09.2021 tarih ve 36 nolu İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 7. Maddesinde karara bağlanan “Tüm Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personellerden eksik aşılı olanlar ile aşısız olanların haftada iki defa PCR testi yaptırarak kurum amirlerine ibraz etmelerinin sağlanması” hususunun iptal edilmesine,

Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri uyarınca İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına;

Oy birliğiyle karar verilmiştir.''