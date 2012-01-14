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Asıl yüzlerini otelde gösterdiler

Yıldızlar en doğal hallerini otellerde gösteriyor! Otel çalışanları, ünlü isimlerin doğal hallerini In Touch dergisiyle paylaştı.

14 Ocak 2012 02:00


T24 - Yıldızlar en doğal hallerini otellerde gösteriyor! Otel çalışanları, ünlü isimlerin doğal hallerini In Touch dergisiyle paylaştı.

Asıl yüzlerini otelde gösterdiler


İşte birbirinden ilginç o iddialar:

Fergıe

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; tam bir seks delisi olan Fergie'nin hem eşi Josh Duhamel ile hem de ondan önceki sevgilileriyle sevişmesi tüm otelin koridorlarında çınlıyormuş. Otel odasında çıplak dolaşmayı seven Fergie, yemek servisi için odaya gelenlere bile kapıyı çıplak açıyormuş.

Jennıfer Anıston

Formunu korumak için sadece yediklerine dikkat ettiğini söyleyen güzel oyuncu Jennifer Aniston, tam bir spor delisiymiş. Aniston otelde kaldığı müddetçe, odasında gizlice saatler boyu spor yapıyormuş!

Beyonce& Jay-z

Otel çalışanlarına göre toplam 750 milyon dolarlık bir servete sahip olan ünlü çift, Hollywood'un cimri isimleri arasında geliyor. Kimseye asla 1 dolar bile bahşiş vermeyen ikili, kaldıkları otelin de tüm bedava etkinliklerinden yararlanmayı seviyor. Ayrıca sanılanın aksine çift, sürekli kavga ediyormuş!

Courtney Love

Courtney Love, kaldığı otellerde diğer müşterilerle flört etmesiyle tanınıyormuş! Ünlü şarkıcı, otelde kaldığı süre zarfında olabildiğince çok insanla beraber olmaya çalışıyormuş! Love, garsonlarla da sık sık kavga ediyormuş.

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