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'Asıl Okan bitti'

Okan Bayülgen'in Disco Kralı'nda ekrana getirdiği görüntüler Hande Ataizi'ni fena öfkelendirdi.

23 Aralık 2008 02:00

Okan Bayülgen'in Disco Kralı'nda ekrana getirdiği görüntüler Hande Ataizi'ni fena öfkelendirdi.

'Televizyonda tokat yerseniz bitersiniz'

BAYÜLGEN: Televizyonda dayak yiyen yok olur, biter. Hande bitti.

ATAİZİ: Asıl Okan bitti. Yıllar önceki görüntülerden medet umuyor

Okan Bayülgen Disco Kralı isimli programında Hande Ataizi ’nin Sevda Demirel’dan tokat yediği görüntüleri ekrana getirip üzerine yorumlar yaptı. Televizyonda tokat ve dayak yemenin sanatçıyı bitirdiğini söyleyerek “Ekranda böyle bir şey başınıza gelirse bitersiniz. Bu bütün dünyada aynıdır. Bu yüzden televizyonda kesinlikle tokat ya da dayak yemeyeceksiniz. Dayak atana bir şey olmaz. Dayak yiyenin karizması çizilir ve yok olur” dedi. Bu sözler üzerine gözler Hande Ataizi’ne çevrildi. Ataizi çok sinirliydi:

Malzeme bulamıyor

“Okan programının reytingi bitti diye dönüp dolaşıp 8 yıl önceki görüntüleri gösteriyorsa demek ki malzemesi de bitmiş. Okan’ı kaale almıyorum, takmıyorum, umrumda değil. Okan kriterim değil. O kadar yoğun çalıştım ki şimdi kafamı dinlemek için 5 ay Amerika’ya gidiyorum. Paramı da kazandım, biriktirdim. Hayatımın sonuna kadar geçineceğim param var. Döndüğümde de iş yapmaya devam edeceğim.”

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