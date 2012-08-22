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Asil Nadir suçlu bulundu

Kıbrıslı iş adamı asil nadir hakkındaki 13 suçlamadan 9'unda suçlu bulundu

22 Ağustos 2012 18:03

1980'lerde yönetiminde etkin hale geldiği Polly Peck şirketinden usulsüz olarak nakit para transferleri yaptığı suçlamaları nedeniyle yargılanan Kıbrıslı iş adamı Asil Nadir suçlu bulundu.

Asil Nadir hakkındaki 13 suçlamadan 9’unda suçlu bulunarak iki suçlamadan beraat etti.

71 yaşındaki Nadir, İngiliz ağır ceza mahkemesi Old Bailey'de yargılanıyor.
        
İki suçlamayla ilgili jüri değerlendirmesi sürüyor ve Nadir'in ağır hapis cezası alabileceği söyleniyor.
     
Londra Ağır Ceza Mahkemesi iki gün önce Old Bailey’de İngiltere’nin en büyük ve en uzun süren yolsuzluk davalarından birinin kahramanı Asil Nadir’i suçlu buldu. (Hürriyet)

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