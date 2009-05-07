'Asıl mesele toprak kavgası'

Bursa'ya 1984-1985 yılları arasında 44 kişinin yaşamını yitirdiği Mardin'in Bilge köyünden göç eden Akyüz, Akbaş ve Acar aileleri, katliamın nedeninin kız meselesi yada kan davası olmadığını, asıl sorunun toprak kavgası olduğunu öne sürdüler.



Katliamın yaşandığı Bilge köyüne koruculuk sisteminin gelmesiyle birlikte korucu olmayı kabul etmeyerek, İstanbul, Mersin, Bursa, İzmir ve Diyarbakır illerine göç eden aileler, son yaşanan olaylardan dolayı huzursuz olduklarını söylediler. 1984-1985 yılları arasında Bilge Köyü'nden zorunlu olarak Bursa'ya göç ettiklerini belirten Akyüz, Akbaş ve Acar aileleri, DHA'ya yaptıkları açıklamada, asıl sorunun koruculuk yapan Çelebi'lerin, göç eden ailelerin geride bıraktıkları toprakları paylaşamamaları yüzünden yaşandığını savundular. Evli ve 9 çocuk sahibi emekli Mehmet Akyüz, yaşanan katliamda birbirlerini öldüren kişilerin akraba olduklarını hatırlatarak, ``12 yıl önce buna benzer bir olay daha yaşandı. Yine köyde gece baskını yapıldı ve 6 kişi yaşamını yitirdi. Ölenler de öldürülenler de akraba. Hepsi korucu. Toprak için rant için birbirlerine girdiler. Devletin verdiği silahlarla birbirlerini vurdular'' dedi.



Katliamda ölenlerin ve öldürülenlerin birçoğunun koruculuk adı altında komşu köylere eziyetlerde bulunduğunu öne süren Akyüz, ``Komşu köyleri huzursuz ederek, mallarını yiyorlardı. Biri fazla yedi, biri az yedi diye oldu bütün bu olanlar. Katliam artık aralarındaki anlaşmazlığın son noktası oldu. Kız meselesi diyorlar. Kız meselesi olsa bile böyle katliam olmaz. Bu töre de değil. Evet köyümüzde töre maalesef var. Ancak törede kadını, çocuğu öldürmek yok'' dedi.



Devlet onların elinden silahlarını almalı



Bilge Köyü'nde yaşanan olumsuzlukların sona ermesi için devletin bölgedeki insanların elinden silahları alması gerektiğini anlatan Mehmet Akbaş ise ``Sorunun çözümü belli. Devlet o kişilerin silahlarını bir an önce almalı. Çünkü bu kişiler arkalarında devletin olduğunu düşünerek, yanlış adım atıyorlar'' diye konuştu. (DHA)

