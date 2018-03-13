Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray Dergisi’nin satışa sunulan Mart sayısında, Galatasaray Camiası'na seslendi.

İşte Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in Galatasaray Dergisi’nin 175. sayıda yer alan yazısı:

"Sevgili Galatasaraylılar,

Sporun sadece sağlık için yapılmadığı, günümüzde en hızlı büyüyen sektörlerden bir tanesi olduğu gerçeği göz ardı edilemez. Hepimizin malumu, dünya futbol ekonomisi günden güne büyüyor. Gerek uzak doğu pazarı gerekse dünyanın farklı lokasyonlarındaki sermaye gruplarının da dahil olmasıyla futbol dünyası çok da kontrollü olmayan bu büyüme karşısında okyanusun ortasında dalgayı bekleyen bir yelkenli gibi... UEFA ve yerel federasyonlar tarafından iktisadi reform çabaları ortaya konsa da geçmişten gelen yapısal bozukluklar nedeniyle sorunların çözümden çok ertelenmesi metodu tercih ediliyor.

Bu duruma ilaveten, kulüplerin başarıya ivedilikle ulaşma arzusuyla günlük düşünme refleksi, finansal aksaklıkların katlanarak ilerlemesinin bir diğer nedeni... Bu noktada yönetim olarak göreve başladığımız günden bu yana neye mâl olursa olsun, günlük düşünmeden Galatasaray için en doğru adımı atmanın gayreti içindeyiz.

Malumun ilana ne hacet ama; var olan sorunların yeni olmadığı hem Galatasaray camiası hem de spor kamuoyu tarafından bilinmektedir. Bu anlamda yönetim olarak, sürdürebilir bir ekonomi en önemli hedefimiz. Ama reel olarak asıl hedefimiz denizi değiştiremeyeceğimiz için gemiyi güçlendirmektir.

Aldous Huxley’in dediği gibi; “İnsanın tüm evrende kesin olarak düzeltebileceği tek bir şey vardır; o da kendisidir.” Bu bilinçle, Galatasaray’ın dalganın nereden geleceği belli olmadığı bu denizde güçlü bir gemi olmaktan başka çaresi yoktur.



Şunun da bilinmesini isterim, Türk sporunun tartışmasız en büyük kulübü, dünya futbolunun en önemli aktörlerinden bir tanesi olan kulübümüz, güvenli limana ulaşacak rotaya sahip. Bu anlamda Galatasaraylılara kan, gözyaşı, başarısızlık vaadimiz kesinlikle yok. Aksine başarı için doğru yapılanma ile tekrar hamle yapma zamanının geldiğinin farkındayız. Zira büyük gemilerin yeri büyük okyanuslardır. Bu noktada taraftarla birlikte ele ele vererek bilinçli bir kalkınma hareketini başlattığımız gerçeği ortadayken, tutarsız algı oyunları ve pusu kültüründen ilham alanların da karşımızda yer aldığını görüyoruz. Bizim onlara karşı elimizde olanlar gerçeklerdir, çünkü gerçek en büyük silahtır. Yine Huxley’in sözlerinde olduğu gibi, siz görmezden gelseniz de gerçekler var olmayı sürdürecektir.

Sevgili Galatasaraylılar,



Geçtiğimiz ay sonunda Galatasaray stat müzesinin açılışını gerçekleştirdik. Statların sadece iki haftada bir maç yapılan yerler olmadığı üzerine kurulan cümleleri yıllarca dinledik. Lakin bu noktada çabası gösterilen ama sözden öteye gidemeyen bu temenni artık hayat buldu. Bunu da başaran her zaman olduğu gibi yine Galatasaray... Bugün Galatasaray’ın evine, yani stadına ulaştığınızda stat içindeki ofislerde günlük işlerinizi halledebilir, Galatasaray Stadyum Müzesini gezebilir, GS Store’dan alışveriş yapabilirisiniz. İlerleyen dönemde daha çok sosyal aktivitenin şanlı tarihin yazıldığı bu dev mabette gerçekleşmesini sağlayacağız.

Galatasaray için her geçen günün değerinin farkındayız. Mali, idari ve sportif anlamda sadece günlük değil, reformist bir şekilde geleceğimizi, günü kurtarma adına tahvil etmeden, yeni reel gelirler yaratarak taraftarımız ile birlikte zirve yolunda ilerlemeye devam edeceğiz. Kadim bir geleneğin, vefalı bir duruşun ve feraset sahibi bir anlayışın sahipleri biz Galatasaraylılar, içinde bulunduğumuz güzel günleri de inkar etmeden, daha güzel günlerin geleceğe ertelenmiş olduğunu biliyoruz. Çünkü bizler Galatasaraylıyız, biz istedik mi başarırız."