Asıl 'çuvalcı' komutan Ankara'ya geldi

2003 yılında Kuzey Irak'ta Türk askerlerinin başına çuval geçirilmesi emrini veren Amerikalı general Raymond Odierno, sessiz sedasız Ankara'ya geldi. Hala "ABD Kara Kuvvetleri Komutanı" görevini yürüten Odierno, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel tarafından da kabul edildi.

Türk askerinin başına çuval geçirilmesi olayı sırasında Irak'taki Amerikan kuvvetlerinin başında General David Petraus vardı. General Odierno ise, Petraus'un emrinde Kuzey Irak'taki Amerikan birliklerinden sorumlu komutandı.

Petraus, askeri kariyerini sonlandırıp CIA Başkanı olduğunda Türkiye'yi ziyaret etmiş ve bu ziyaret sırasında da Türk yetkililere, "Türkiye'de benim adım çuvalcı general diye çıktı. Oysa çuval emrini ben değil, General Odierno vermişti" dediği basına sızmıştı.

Nitekim çuval olayı sırasında Genelkurmay 2. Başkanı olan Orgeneral Yaşar Büyükanıt da, Petraeus için "Çuval geçirme ile Petraeus'un ilgisi yok" açıklaması yapmıştı.

General Raymond Odierno, çuval olayının yaşandığı 2003 yılında Kuzey Irak'ta konuşlanan ABD 4. piyade birliğinin komutanı görevindeydi.

4. piyade birliğinin, 2. Irak savaşı öncesinde Türkiye'ye konuşlandırılması ve Irak'a buradan girmesi üzerinde Ankara ve Washington arasında resmi görüşmeler yapılmış, ancak 1 Mart 2003 tezkeresinin TBMM'de reddedilmesi nedeniyle Amerikan askerleri Türkiye'ye gelememişti.

ABD ile Türkiye arasındaki ilişkiler, 1 Mart tezkeresi sonrasında büyük gerginlik meydana gelmiş, aynı yılın 4 Temmuz gününde de Kuzey Irak'ta Türk askerlerinin başına çuval geçirilmesi olayı yaşanmıştı.

4 Temmuz 2003 tarihinde Kuzey Irak'ın Süleymaniye kentinde karargah kurmuş olan Türk Silahlı Kuvvetleri Özel Kuvvetler mensubu 11 Türk askeri ve Türkmen mihmandarları, dönemin Korgenerali Ray Odierno'nun komutanı olduğu ABD askerleri tarafından başlarına çuval geçirilerek gözaltına alınmışlardı.

Süleymaniye'den alınarak Bağdat'a götürülen Türk askerleri burada sorgulanmışlar, 60 saat süren gözaltı sonrasında serbest bırakılmışlardı.