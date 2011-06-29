T24 LogoT24 Logo
Politika

'Asıl CHP11 milyon seçmenin iradesini satmıştır'

Yemin etmedikleri için kendilerini eleştiren MHP`ye "Biz arkadaşlarımızı satmayız" diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu`na MHP kanadından cevap geldi.

29 Haziran 2011 03:00

T24 - Yemin etmedikleri için kendilerini eleştiren MHP`ye "Biz arkadaşlarımızı satmayız" diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu`na MHP kanadından cevap geldi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu`nun, yemin etmeme kararını eleştiren MHP`yi kast ederek, "Biz arkadaşlarımızı satmayız" sözüne karşılık MHP`li Faruk Bal, "Asıl CHP11 milyon seçmenin iradesini satmıştır" dedi.

MHP Mersin milletvekili Mehmet Şandır ise; "Burada satma oyunu mu oynuyoruz. Kılıçdaroğlu`nu milletin iradesine saygı göstermeye devam ediyorum. Yaşananlar Türkiye`ye, halka, demokrasiye yakışmaz buluyoruz. Yargıyla restleşmenin ne anlamı var`` dedi.  


MHP: CHP’nin tavrı mantıklı ve yerinde değil

CHP’nin TBMM Genel Kurulu’nda ‘and içmemesi’ MHP kanadında dayankılandı. MYK Üyesi Ahmet Kenan Tanrıkulu T24’e, “Bu süreç de alınan kararı doğru bulmuyorum. Mantıklı ve yerinde değil” dedi.  

Milletvekillerinin yasama çalışmalarına başlaması için yemin gerekli” diyen Tanrıkulu, eylemin kime karşı yapıldığının önemli olduğunu hatırlattı ve “Bu tavır sizi seçmiş insanlara karşı. Bir taraftan da yargının yerinde olmayan kararı var. Eğer hükümete karşı bir tavır sergilenecekse;  bu tür eylem olmamalı” dedi.  Çözüm için yasa değişikliği vurgusu yapan Kenan Tanrıkulu, “ Bu süreç nereye gidiyor”sorusuna, “ Ben de  nereye gittiğini bilmiyorum.  Ama doğru bir yere gitmiyor diye düşünüyorum”. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24