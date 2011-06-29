T24 - Yemin etmedikleri için kendilerini eleştiren MHP`ye "Biz arkadaşlarımızı satmayız" diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu`na MHP kanadından cevap geldi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu`nun, yemin etmeme kararını eleştiren MHP`yi kast ederek, "Biz arkadaşlarımızı satmayız" sözüne karşılık MHP`li Faruk Bal, "Asıl CHP11 milyon seçmenin iradesini satmıştır" dedi.
MHP Mersin milletvekili Mehmet Şandır ise; "Burada satma oyunu mu oynuyoruz. Kılıçdaroğlu`nu milletin iradesine saygı göstermeye devam ediyorum. Yaşananlar Türkiye`ye, halka, demokrasiye yakışmaz buluyoruz. Yargıyla restleşmenin ne anlamı var`` dedi. MHP: CHP’nin tavrı mantıklı ve yerinde değil
CHP’nin TBMM Genel
Kurulu’nda ‘and içmemesi’ MHP kanadında da
yankılandı. MYK Üyesi Ahmet Kenan Tanrıkulu T24’e, “Bu süreç de alınan kararı doğru bulmuyorum. Mantıklı ve yerinde değil” dedi.
Milletvekillerinin yasama çalışmalarına başlaması için
yemin gerekli” diyen Tanrıkulu, eylemin kime karşı yapıldığının önemli olduğunu hatırlattı ve “Bu tavır sizi seçmiş insanlara karşı. Bir taraftan da yargının yerinde olmayan kararı var. Eğer hükümete karşı bir tavır sergilenecekse; bu tür eylem olmamalı” dedi. Çözüm için yasa değişikliği vurgusu yapan Kenan Tanrıkulu, “ Bu süreç nereye gidiyor”sorusuna, “ Ben de nereye gittiğini bilmiyorum. Ama doğru bir yere gitmiyor diye düşünüyorum”.