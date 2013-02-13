Aşıkların kalpleri senkronize atıyor

Yapılan bir araştırmayla çiftlerin kalp atışlarının aynı ritimde olduğu belirlendi. Bilim insanları, çiftlerin nefes alma aralıklarını ve kalp atış ritminin birbirine senkrone olduğunu söylerken, çiftlerin bu ritmi yakalayabilmesi için sadece yanyana oturmasının yeteceğini belirtti.

California Üniversitesi'nde yapılan araştırmayı yürüten Profesör Emilio Ferrer, 'Daha önceki araştırmalarda ilişkide olan bir kişinin karşısındakinin yaşadıklarını duygusal olarak deneyimlediğini görmüştük. Bu araştırma paylaştıkları deneyimin psikolojik seviyede de olduğunu gösteriyor' şeklinde konuştu.

Araştırma ekibi 32 çifti kalp atışlarını ve solunum hareketlerini kontrol eden monitörlere bağladı. Sessiz bir odada bekletilen çiftlerden birbirinden biraz uzak oturması, konuşmaktan ve fiziksel temastan kaçınmaları istendi. Belli bir noktadan sonra birbirlerinin hareketlerini taklit etmeleri söylendi. Araştırmanın sonunda çiftlerin kalp ritimleri ve nefes alışlarının senkrone olduğu ortaya çıktı.



'Kadınlar uyum sağlıyor'



Araştırmada kadınların partnerlerine uyum sağlamaya daha eğilimli olduğu gözlemlenirken, doktora öğrencisi Jonathan Helm, bu durumu 'Kadının kalp atışı partnerine bağlı. Bence kadınların eşlerine karşı daha güçlü bir bağı var. Belki de bunu daha güçlü bir empati olarak açıklayabiliriz' dedi.

ntvmsnbc'nin Daily Mail'e dayandırdığı habere göre, çiftler daha sonra yabancılarla eşleştirildi ancak sonuç aynı değildi.

Daha önce Danimarka'da yapılan bir araştırmada da bir arkadaşın stresli dönemine tanık olmanın o kişi üzerinde de stres oluşturduğu belirlenmişti.