Aşıklar Şelalesi'nde eşsiz güzellik

Tuncel YILMAZ/DİKİLİ(İzmir), (DHA)- İZMİR ile Çanakkale\'yi birbirine bağlayan E-87 karayolunun Dikili sınırları içerisindeki Nebiler Mevkii\'nde bulunan Aşıklar Şelalesi etkileyici doğa güzelliği ile bölgeye tatile gelenlerin uğrak yerlerinden biri oldu.

Ağlayan Mağara, İkiz Mağaralar, Saklı Mağara, Rum Mağarası, Zindan, Ece Çağlayanı ve Sümeyra Şelalesi\'nin de bulunduğu Aşıklar Şelalesi, yemyeşil bitki örtüsü, tertemiz havası ve etkileyici görüntüsüyle ilgi görüyor. Tatilciler, 80 basamaklı ahşap merdiven ile inilen şelale göletinde huzuru buluyor. İsteyen şelale göletlerinde suya girip serinlerken isteyenler ise mağaraların içerisinde gizemli bir seyahate çıkıyor. İşletme sahiplerinden Dikilili emekli öğretmen Nezir Bayhan ve Azad Bayhan\'ın hiçbir doğal güzelliği tahrip etmeden işlettiği tesiste, her gün yüzlerce kişi ağırlanıyor. Aşıklar Şelalesi\'nde makul fiyatlarla tatilcilere serpme kahvaltı ve yöresel yemekler sunduklarını anlatan Azad Bayhan, tesisin tüm elektrik enerjisini kendilerinin kurduğu güneş enerjisi sistemiyle elde ettiklerini söyledi. Bölgeye gelen ziyaretçilerin önce doğal ortamda kahvaltılarını yaptıklarını ardından bölgenin en büyük şelalesi olan Aşıklar Şelalesi\'nde serinlediklerini anlatan Bayhan, gelenlerin ayaklarını suyun içinde tutarak közde kahve içme keyfini doyasıya yaşadıklarını söyledi. Bayhan, 10 günlük Zafer ve Kurban Bayramı tatili nedeniyle özellikle Dikili ve Ayvalık\'tan yoğun talep gördüklerini vurgulayarak, hedeflerinin eko turizme bölgesel ev sahipliği yapmak olduğunu belirtti.

AŞIKLAR ŞELALESİ EFSANESİ

Rivayete göre, peri padişahının kızı Sümeyra, yakındaki köylerden Yörük Ali\'ye gönlünü kaptırır. Yörük Ali de Sümeyra\'ya. Peri padişahı kızını bir ölümlüye vermek istemez ve bu aşka izin vermez. İki aşık çaresiz kalır. Nebiler Vadisi\'ndeki koca çınarın altında her gün gizlice buluşur, hasret giderirler. Sonra da birbirlerine sarılır saatlerce ağlaşırlar. Bunu öğrenen peri padişahı bu aşka son vermek için askerleri ile birlikte aşıkların peşine düşer. Amacı Yörük Ali\'yi öldürmektir. Tam onları yakalamak üzereyken koca çınar yarılır ve aşıkları içine alır. Bu mucize karşısında peri padişahı insafa gelir. Ancak aşıklar aşklarının sonsuza kadar sürmesi için Tanrı\'ya dua ederler. Tanrı da onları kayalıklardan akan bir şelaleye çevirir. Aşkları sonsuza kadar sürer. Kızını sonsuza kadar kaybeden peri padişahı şelalenin yukarısındaki mağaraya çekilir, gözyaşı döker.

Ağlama seslerini duyan çevre sakinleri mağaraya Ağlayan Mağara adını verir.

FOTOĞRAFLI