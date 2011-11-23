-Aşık Veysel'in torunu vefat etti SİVAS (A.A) - 23.11.2011 - Halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun 42 yaşındaki torunu Cemal Şatıroğlu, Şarkışla'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Ünlü ozanın oğlu Ahmet Şatıroğlu'nun 6 çocuğundan en küçüğü olan Cemal Şatıroğlu, Sivrialan köyündeki evinde bir anda fenalaştı. Ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan Cemal Şatıroğlu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kalp krizi geçirdiği bildirilen Şatıroğlu'nun cenazesi hastanenin morguna kaldırıldı. Şatıroğlu ailesinin bazı fertleri hastanede fenalık geçirdi. Baba Ahmet Şatıroğlu'nun ise Ankara'da olduğu öğrenildi. Cemal Şatıroğlu, 1996 yılından bu yana dedesi Aşık Veysel'in Sivrialan köyündeki müzeye dönüştürülen evinde görev yapıyordu.