T24 LogoT24 Logo
Politika

Aşık Veysel'in torunu, Meral Akşener'e danışman oldu

Akşener'e üç yeni danışman atandı

15 Kasım 2017 14:23

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e üç yeni danışman atandı. Danışmanlar İyi Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray'ın, imzasıyla görevlendirildi.

Yeniçağ’ın haberine göre, Akşener’in yeni danışmanları Yener Yıldırım, Orhan Erzurum ve Âşık Veysel’in torunu Çiğdem Özer oldu.

Akşener, geçtiğimiz ay basın danışmanlığı görevine Murat İde’yi getirmişti.

Akşener’in yeni danışmanlarının kısa özgeçmişleri şöyle:

Yener Yıldırım: Evli ve iki çocuk babası olan Yıldırım 1957 Ordu’nun Mesudiye ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Yıldırım, Fatsa Devlet Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı olarak çalıştı, başhekimlik yaptı. Ordu 21. Dönem milletvekillerinden Yener Yıldırım, İyi Parti’nin Ankara Kurucu İl Başkanı oldu.

Orhan Erzurum: 1970 yılında Dereli ilçesinde doğan Erzurum,  1993 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. İki dönem MHP İl Başkanlığı görevini üstlenen Erzurum, partisinden istifa ederek Meral Akşener’in önderliğinde kurulan İyi Parti’ye geçti.

Çiğdem Özer: Âşık Veysel’in torunu olan Özer, dedesinin ölümünden iki yıl sonra, 1975 yılında dünyaya geldi. Uzun yıllar bankacılık yapan Özer, İyi Parti’nin kurucuları arasında yer alıyor. 

ETİKETLER

Meral Akşenerİyi PartiAytun ÇırayYener YıldırımOrhan ErzurumÇiğdem ÖzerAşık Veyseldanışman

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24